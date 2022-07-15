Самарская область продолжает принимать на летний отдых и оздоровление детей из дружественного города Снежное

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Завершилась смена у первой группы детей из ДНР и ЛНР: три недели они провели на отдыхе в одном из санаториев Самарской области и 14 июля отправились в обратный путь. Вместе с детьми Самарской области в санатории отдыхали и оздоравливались 127 юных путешественников, многие из них впервые выехали за пределы своего города. Для них была подготовлена насыщенная культурно-досуговая программа, и у всех много позитивных ярких впечатлений.

«Организованные тут мероприятия понравились, все они были направлены на то, чтоб мы раскрывали свои таланты и знания, вкладывались по максимуму, увлекая других детей. В основном, это были различные конкурсы, квесты и флешмобы. Мы пели, танцевали и даже ставили сценки. Вожатые, которые курировали мой отряд, великолепны. Они буквально растворялись в той развлекательной программе, которую готовили для нас, вкладывая туда всю душу. Они каждому из нас подарили частички своей души и сердца. Особенно при подготовке к вечерним мероприятиям, когда мы пели под гитару или разучивали флешмоб», - рассказала 14-летняя Дарья.

«В лагере больше всего мне понравилось, что на телефон не хочется отвлекаться вообще. Когда мы ходили в интерактивный тир и во время зарницы меня заинтересовала спортивная стрельба. У нас тут и бассейн был, совместные просмотры фильмов в отряде. Отдельно хочется отметить наших вожатых, они у нас самые лучшие. Благодаря только им мы стали одной большой семьёй. Стоит выделить выезд на экскурсию в Самару, больше всего понравилась первая остановка – музей «Самара-космическая», я узнала очень много нового о космосе и даже увидела университет, в котором можно связать свою жизнь с ракетами», - поделилась 15-летняя Карина.

Утром 15 июля в Самарскую область приехала вторая группа школьников 10-16 лет. Они будут отдыхать три недели в том же учреждении отдыха санаторного типа в Кинель-Черкасском районе вместе с ребятами из нашего региона. «Дети очень хотят искупаться в Волге. Мы со Снежного, город маленький. Хотят посмотреть, что вообще есть, побывать на экскурсиях именно в Самаре. Ну и, конечно, они хотят просто отдохнуть. У нас часть детей приехали из Донецка и Макеевки. Там очень шумно, и дети просто ждут тишины. Не слышать этого ничего и просто отдохнуть», - рассказывает сопровождающий группы Ольга Литюк.

Напомним, этим летом планируется оздоровить 50,6 тысяч детей Самарской области - больше, чем в прошлом году, когда отдохнуло около 47,5 тысяч детей. Из ЛНР и ДНР ожидается принять около 350 ребят - 3 смены. «С учётом первой смены мы все протестировали, апробировали все форматы. Все наши службы готовы. Мы надеемся, что ребята не только весело и интересно отдохнут, но и приобретут многих друзей, оздоровятся. И уже здоровенькие, счастливые вернутся к родителям», - отметила министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Регина Воробьева. В лагере для них также подготовлена интересная и полезная программа.

Такое сотрудничество стало возможным благодаря решениям, принятым на федеральном уровне и в ходе визита делегации во главе с губернатором Дмитрием Азаровым в Снежное в мае. Стороны заключили соглашение, по которому наш регион помогает городу восстанавливать экономику и инфраструктуру, а также развивать социальную сферу.