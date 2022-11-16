Самарская область продолжает налаживать партнерство с Узбекистаном

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Делегация из Республики Узбекистан познакомилась с инвестиционным потенциалом Самарской области, а также с инфраструктурой, созданной для развития инновационных проектов. Во вторник, 15 ноября, почетные гости во главе с Хокимом Наманганской области Шавкатджоном Абдуразаковым посетили Тольятти.

Визит делегации начался со встречи с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым. В ходе встречи было заключено соглашение о сотрудничестве регионов дружественных стран в торгово-экономической, научно-технической, социально-культурной и гуманитарной сферах. Это позволит укрепить и развивать уже сложившееся сотрудничество. «Убежден, что такой многопрофильный визит свидетельствует о переходе нашего сотрудничества на новый уровень, уровень практического взаимодействия, важность которого на современном историческом этапе сложно переоценить. Отношения между Самарской областью и Республикой Узбекистан последние 4 года развиваются динамичными темпами. С момента наших переговоров в феврале этого года обе стороны также провели большую работу по развитию экономического сотрудничества», — отметил Дмитрий Азаров при подписании соглашения.

15 ноября в конгресс-центре технопарка «Жигулевская долина» состоялась официальная встреча, в которой приняли участие представители областного правительства, профильных министерств, администрации Тольятти и предпринимательского сообщества региона. Стороны обсудили укрепление уже действующих партнерских связей, а также создание новых инвестиционных проектов, в том числе через инновационную инфраструктуру региона.

«Дружба наших двух регионов продолжается уже много лет. Мы неоднократно посещали с бизнес-миссией республику Узбекистан и Наманганскую область. Точек взаимодействия у нас очень много – и здравоохранение, и образование, и взаимное увеличение товарооборота между нашими регионами. Радует, что мы переходим на новую ступень общения, не только на уровне государств, но и между регионами – это намного ближе к нашему бизнесу. Надеемся, что наша дружба и взаимное сотрудничество будет крепнуть не только в экономической составляющей, но во многих других сферах», – отметила заместитель председателя Правительства Самарской области Наталья Катина.

В технопарке в сфере высоких технологий «Жигулевская долина» узбекским партнерам представили условия для инвесторов, меры поддержки для запуска и «выращивания» высокотехнологичных производств. Также гостям презентовали инвестиционный потенциал и возможности, созданные для резидентов особой экономической зоны «Тольятти».

«Условия, созданные в Самарской области для инвесторов, частного бизнеса, развития инновационных стартапов – одни из лучших в стране. Льготы и преференции, которые действуют на наших ведущих инвестплощадках, позволяют существенно экономить на строительстве новых объектов, значительно быстрее запускать новые проекты в работу», - сказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Директор управляющей компании технопарка «Жигулевская долина» Александр Сергиенко провел краткую экскурсию по технопарку, представив почетным гостям некоторые уникальные разработки резидентов технопарка, и рассказал, как экосистема инноваций Самарской области может повлиять на развитие международного партнёрства. «Мы представляем одну из лучших экосистем инноваций России, основной целью которой является поддержка инноваций и развитие высокотехнологичного бизнеса. У нас есть опыт и решения, которыми мы готовы поделиться», – подчеркнул Александр Сергиенко.

Также в ходе визита в регион состоялись встречи с официальными лицами, культурные мероприятия и начала работу выставка промышленной и плодоовощной продукции производителей из Наманганской области. В рамках открытия экспозиции прошли десятки встреч предпринимателей.

«За несколько дней нашего визита мы успели реализовать целый ряд проектов по увеличению объема товарооборота. На выставке товаров из Наманганской области было представлено более 400 видов продукции от 70 предприятий. Также мы подписали ряд контрактов на сумму около 75 млн долларов. Создание технопарка – это прекрасная модель поддержки стартапов. У нас тоже есть инновационные проекты, и мы бы хотели научиться у коллег из Тольятти «выращивать» высокие технологии, как это делают в стенах «Жигулевской долины». На мой взгляд, наш визит удался. Мы видим друг в друге большой потенциал для развития и готовы к совместной работе в бизнес-сфере, создании новых рабочих мест», – резюмировал Хоким Наманганской области Шавкатджон Абдуразаков.

Национальная выставка промышленной и плодоовощной продукции Наманганской области, где у жителей и гостей Самары есть возможность приобрести некоторые товары, также начала работу в самарском агропарке с 15 ноября.

Фото: пресс-служба правительства СО