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Самарская область приступает к реализации масштабного проекта по созданию межвузовского кампуса международного уровня

26 декабря 2022 17:59
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Регион станет одним из девяти субъектов России, которые получат софинансирование из федерального бюджета на реализацию этого масштабного проекта.

Проект создания в Самаре межвузовского кампуса международного уровня обсудили на расширенном установочном совещании в режиме видеоконференции, которое провел замглавы Минобрнауки России Андрей Омельчук. Самарскую область на совещании представили первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов и члены штаба и рабочей группы по реализации проекта: зампреды областного Правительства Александр Фетисов и Наталья Катина, главы профильных органов власти, ректоры ведущих вузов региона, представители научного сообщества, руководители экспертных организаций.

Проект межвузовского кампуса Самарской области был признан одним из лучших в стране и одержал победу в федеральном конкурсе. Регион станет одним из девяти субъектов Российской Федерации, которые получат софинансирование из федерального бюджета на реализацию этого масштабного проекта. Такой результат стал возможен благодаря системной работе руководства области. Проект кампуса разрабатывался под личным контролем губернатора региона Дмитрия Азарова.

Вопрос наполнения и концепции развития кампуса глава области неоднократно обсуждал с министром науки и высшего образования Валерием Фальковым и с заместителем Председателя Правительства РФ Дмитрием Чернышенко. В октябре этого года губернатор представил проект кампуса Президенту РФ Владимиру Путину и заручился его поддержкой.

Дмитрий Азаров неоднократно подчеркивал значимость проекта для будущего не только нашего региона, но и всей страны: «Принятие этого решения в нынешний очень непростой момент говорит о том, что наша страна думает о будущем, устремлена вперед к новым победам и свершениям – в науке, в образовании, в развитии человеческого потенциала. И это главное – забота о людях, забота о будущем нашей великой страны».

Участники установочного совещания обозначили первоочередные задачи и ключевые цели проекта, а также обсудили принципы создания кампусов.

«Современный и вовлеченный подход к организации образовательного процесса и научной деятельности влияет на выбор учебного заведения молодежью. Кампусы – это не просто территория, это современные образовательные пространства и качественно новая образовательная среда, где формируется научно-технологическое сообщество. Весьма важная задача - заинтересовать и вовлечь людей в научную среду. Они должны не только знать о существовании кампуса в регионе, но и хотеть туда прийти, понимать, какие возможности откроет перед ними новая инновационная инфраструктура», – отметил Андрей Омельчук.

Он также добавил, что инфраструктурой новых кампусов смогут широко пользоваться все жители города, а не только студенты, преподаватели или сотрудники университетов.

Концепции кампусов предполагают большое количество открытых образовательных пространств, трансформируемых аудиторий. Это уникальная и комплексная среда для индивидуального и командного развития, общей корпоративной культуры преподавателей, студентов и ученых.

Самарская область одной из первых по поручению федерального Минобразования сформировала штаб и проектный офис, которые приступают к работе по реализации проекта.

По итогам совещания Виктор Кудряшов дал ряд конкретных поручений по началу проектирования комплекса, проведению стратегических сессий с участием представителей научного сообщества по конкретизации концепции проекта, организации обсуждения проекта с жителями. Были также обозначены сроки начала проектирования и строительства кампуса.

«Мы все должны понимать, что результатом реализации этого проекта должен стать не просто ввод комплекса зданий в эксплуатацию, а та активная научная и образовательная деятельность, которая будет способствовать развитию региона и страны. Исходя из этого необходимо ставить задачи по проектированию и строительству кампуса», – подчеркнул глава регионального кабмина.

Напомним, строительство межвузовских кампусов осуществляется в рамках национального проекта «Наука и университеты». Проект по созданию кампусов направлен на вовлечение талантливой молодежи в науку, повышение включенности профессионального сообщества в эффективное решение стратегически важных вопросов в научной сфере, а также формирование у граждан страны представления о прорывных достижениях российской науки при взаимодействии государства, научного сообщества и бизнеса.

Межвузовский кампус в Самаре станет точкой притяжения для студентов разных вузов страны, площадкой для подготовки молодых специалистов.  Построить его предполагается возле стадиона «Солидарность Самара Арена», этот проект является также важнейшей частью концепции развития прилегающей к стадиону территории и Самарско-Тольяттинской агломерации.

 

Фото:   департамент информационной политики СО

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