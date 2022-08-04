Самарская область приняла на отдых третью группу ребят из ЛНР и ДНР

Я нашел ошибку
Главные новости:
Освоив бережливое производство с помощью Регионального центра компетенций, сотрудники научились менять приборы учета быстро и качественно.
Благодаря нацпроекту Тольяттинская энергосбытовая компания сократила время на замену приборов учета
ООО «ВЕКТОР» освоил изготовление зажимных механизмов и готов расширять свои мощности, замещая импортных производителей на российском рынке.
Импортозамещение: самарские инжиниринговые компании активно занимают освободившиеся ниши
Какие изменения произошли в сфере ЖКХ? Чем удобен электронный сервисе ГИС ЖКХ? И как узнать рейтинг управляющей компании?
Жителям Самарской области рассказали о сервисе ГИС ЖКХ
При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01».
В Самарской области ожидается гроза со шквалистым ветром, ливень
Намечены поставки в городскую Думу сувенирной продукции, производимой в исправительных учреждениях.
Заместитель начальника УФСИН СО Александр Лепилин встретился с руководством гордумы  Самары
Для линий продольной и поперечной разметки предусмотрен горячий термопластик, а для обозначений знаков на дороге – холодный двухкомпонентный пластик.
В Самаре на отремонтированной улице Гагарина наносят разметку
В июле обезьяна напала на ребенка на улице в Мытищах, девочка в тяжелом состоянии попала в больницу.
Девочку, пострадавшую от нападения обезьяны в Мытищах, выписали из больницы
В течение нескольких дней эксперты знакомились с работой медучреждений области.
Эксперты федерального медицинского центра радиологии оценили уровень онкологической службы региона
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +28 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 60.24
0.08
EUR 61.12
-0.15
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Куйбышевская ЖД приглашает на праздничные мероприятия ко Дню железнодорожника
Самарцев приглашают на акцию "Солнечный зоопарк"!
Расписание показов бесплатного кинотеатра под открытым небом "Филин" на эту неделю
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Август 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Самарская область приняла на отдых третью группу ребят из ЛНР и ДНР

4 августа 2022 13:33
221
Самарская область приняла на отдых третью группу ребят из ЛНР и ДНР

Сегодня, 4 августа, ранним утром на поезде в Самару прибыла третья группа (100 детей) из Донецкой и Луганской народных республик, которые будут отдыхать в санатории Кинель-Черкасского района вместе с ребятами из нашего региона. Такое сотрудничество стало возможным благодаря решениям, принятым на федеральном уровне и в ходе визита делегации во главе с губернатором Дмитрием Азаровым в г. Снежное в мае. Стороны заключили соглашение, по которому наш регион помогает городу восстанавливать экономику и инфраструктуру, а также развивать социальную сферу. 

Детей и сопровождающих их взрослых встречали представители областного министерства социально-демографической и семейной политики, сотрудники санатория, волонтеры «Молодой гвардии», они помогли гостям донести вещи, разместиться в автобусах и заселиться в лагерь. 

«Сегодня мы встречаем третий состав наших маленьких гостей. Безусловно, программа уже обкатана в течение первого и второго заездов - была возможность ее улучшить. Сейчас запланированы самые популярные экскурсии, маршруты, интерактивы. Конечно, мы также готовы, как это было и в предыдущие заезды, выслушать предложения самих ребят и учесть их. В основном, развлекательная программа выстроена на базе детского лагеря, там большая территория и много различных площадок. Лагерь санаторного типа, поэтому обеспечивает еще и усиленное оздоровление ребят, чтобы они крепышами вернулись к себе домой. Что касается знакомства с Самарской областью, то мы вывозим ребят на три дня в Самару группами по разным маршрутам, но в которые обязательно входят посещение музея «Самара космическая», пешие экскурсии, и, конечно, самое популярное место – Волга и набережная. Не всегда получалось искупаться, ножки помочить, потому что иногда была не очень хорошая погода, но волжские просторы увидели все, и я уверена, что ребята уезжают с большими впечатлениями. Знаю, что многие ребята, которые уже уехали, списываются, продолжают общаться с вожатыми и другими детьми, и эта дружба, добрая атмосфера очень ценны. Наши земляки всегда душевно принимают гостей, и это способствует тому, что друзей у Самарской области становится все больше», - отметила министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Регина Воробьева.

Гремушкина Елена из г. Снежное Донецкой народной республики, одна из сопровождающих группу, рассказала, что ребята в приподнятом настроении – дорога прошла хорошо, у всех огромные ожидания. «Все очень хорошо, мы довольны, спасибо принимающей самарской стороне. Все ждут, что увидят этот красивый старинный город, посетят достопримечательности. Как историк, я думаю, что мы почерпнем очень много интересного», - поделилась она. Также она рассказала, что они общались онлайн с предыдущими группами, которые делились своими впечатлениями от путешествия – им очень понравилось. 

Также сегодня днем вторая группа ребят из ДНР и ЛНР возвращается домой. Как заметила одна из сопровождающих Ольга Литюк, выражая общее мнение, в этот санаторий и в Самарскую область хочется вернуться снова, знакомиться с людьми и краем, изучать его. Отдельная благодарность была выражена администрации санатория за вкусное и разнообразное питание. Дети тоже поделились своими впечатлениями.

«Особенно понравилась такая добрая атмосфера, которая была создана в лагере. Мы много ходили на разные оздоровительные процедуры - никогда раньше не была в солевой комнате, а каждый вечер проходили увлекательные мероприятия, да и утром наше время тоже было занято активностями и мастер-классами. Запомнились моменты, когда мы работали с природными материалами или делали поделки из шерсти, выступления других ребят с кукольным театром», - говорит 14-летняя Анна. 

«Здесь я попробовала себя в роли артиста в кружке кукольного театра, мы даже устраивали небольшие гастроли. Здесь нас очень тепло приняли. Интересными были и поездки на экскурсии, впечатлил космический музей. Уезжать совсем не хочется», - делится Элина, 13 лет.

Третья смена продлится 21 день, таким образом школьники вернутся на родину в конце августа, чтобы успеть подготовиться к началу учебного года.

Напомним, в этом году в летний период запланировано оздоровить 50,6 тысяч детей Самарской области - больше, чем в прошлом году, когда отдохнуло около 47,5 тысяч детей.
В стационарных лагерях и санаториях Самарской области по льготным путевкам с начала летней оздоровительной кампании уже отдохнуло около 10,5 тысяч детей, в том числе почти 4000 детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, отдохнули бесплатно.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Туристские и инвестиционные возможности Самарской области представили на Форуме глав регионов ШОС
4 августа 2022  13:47
Туристские и инвестиционные возможности Самарской области представили на Форуме глав регионов ШОС
245
Не пропустите: десять интересных событий августа в Самарской области!
3 августа 2022  13:41
Не пропустите: десять интересных событий августа в Самарской области!
528
Карту жителя Самарской области от банка Солидарность теперь можно получить и онлайн
1 августа 2022  13:06
Карту жителя Самарской области от банка Солидарность теперь можно получить и онлайн
778
Дмитрий Азаров в День ВМФ вместе с земляками почтил память защитников Отечества
31 июля 2022  13:52
Дмитрий Азаров в День ВМФ вместе с земляками почтил память защитников Отечества
1011
31 июля футболисты «Крыльев Советов» проведут первый домашний матч в новом сезоне
30 июля 2022  13:40
31 июля футболисты «Крыльев Советов» проведут первый домашний матч в новом сезоне
1139
Весь список