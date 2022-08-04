Самарская область приняла на отдых третью группу ребят из ЛНР и ДНР

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Сегодня, 4 августа, ранним утром на поезде в Самару прибыла третья группа (100 детей) из Донецкой и Луганской народных республик, которые будут отдыхать в санатории Кинель-Черкасского района вместе с ребятами из нашего региона. Такое сотрудничество стало возможным благодаря решениям, принятым на федеральном уровне и в ходе визита делегации во главе с губернатором Дмитрием Азаровым в г. Снежное в мае. Стороны заключили соглашение, по которому наш регион помогает городу восстанавливать экономику и инфраструктуру, а также развивать социальную сферу.

Детей и сопровождающих их взрослых встречали представители областного министерства социально-демографической и семейной политики, сотрудники санатория, волонтеры «Молодой гвардии», они помогли гостям донести вещи, разместиться в автобусах и заселиться в лагерь.

«Сегодня мы встречаем третий состав наших маленьких гостей. Безусловно, программа уже обкатана в течение первого и второго заездов - была возможность ее улучшить. Сейчас запланированы самые популярные экскурсии, маршруты, интерактивы. Конечно, мы также готовы, как это было и в предыдущие заезды, выслушать предложения самих ребят и учесть их. В основном, развлекательная программа выстроена на базе детского лагеря, там большая территория и много различных площадок. Лагерь санаторного типа, поэтому обеспечивает еще и усиленное оздоровление ребят, чтобы они крепышами вернулись к себе домой. Что касается знакомства с Самарской областью, то мы вывозим ребят на три дня в Самару группами по разным маршрутам, но в которые обязательно входят посещение музея «Самара космическая», пешие экскурсии, и, конечно, самое популярное место – Волга и набережная. Не всегда получалось искупаться, ножки помочить, потому что иногда была не очень хорошая погода, но волжские просторы увидели все, и я уверена, что ребята уезжают с большими впечатлениями. Знаю, что многие ребята, которые уже уехали, списываются, продолжают общаться с вожатыми и другими детьми, и эта дружба, добрая атмосфера очень ценны. Наши земляки всегда душевно принимают гостей, и это способствует тому, что друзей у Самарской области становится все больше», - отметила министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Регина Воробьева.

Гремушкина Елена из г. Снежное Донецкой народной республики, одна из сопровождающих группу, рассказала, что ребята в приподнятом настроении – дорога прошла хорошо, у всех огромные ожидания. «Все очень хорошо, мы довольны, спасибо принимающей самарской стороне. Все ждут, что увидят этот красивый старинный город, посетят достопримечательности. Как историк, я думаю, что мы почерпнем очень много интересного», - поделилась она. Также она рассказала, что они общались онлайн с предыдущими группами, которые делились своими впечатлениями от путешествия – им очень понравилось.

Также сегодня днем вторая группа ребят из ДНР и ЛНР возвращается домой. Как заметила одна из сопровождающих Ольга Литюк, выражая общее мнение, в этот санаторий и в Самарскую область хочется вернуться снова, знакомиться с людьми и краем, изучать его. Отдельная благодарность была выражена администрации санатория за вкусное и разнообразное питание. Дети тоже поделились своими впечатлениями.

«Особенно понравилась такая добрая атмосфера, которая была создана в лагере. Мы много ходили на разные оздоровительные процедуры - никогда раньше не была в солевой комнате, а каждый вечер проходили увлекательные мероприятия, да и утром наше время тоже было занято активностями и мастер-классами. Запомнились моменты, когда мы работали с природными материалами или делали поделки из шерсти, выступления других ребят с кукольным театром», - говорит 14-летняя Анна.

«Здесь я попробовала себя в роли артиста в кружке кукольного театра, мы даже устраивали небольшие гастроли. Здесь нас очень тепло приняли. Интересными были и поездки на экскурсии, впечатлил космический музей. Уезжать совсем не хочется», - делится Элина, 13 лет.

Третья смена продлится 21 день, таким образом школьники вернутся на родину в конце августа, чтобы успеть подготовиться к началу учебного года.

Напомним, в этом году в летний период запланировано оздоровить 50,6 тысяч детей Самарской области - больше, чем в прошлом году, когда отдохнуло около 47,5 тысяч детей.

В стационарных лагерях и санаториях Самарской области по льготным путевкам с начала летней оздоровительной кампании уже отдохнуло около 10,5 тысяч детей, в том числе почти 4000 детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, отдохнули бесплатно.