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Самарская область на собранные государственными и муниципальными служащими средства закупила и отправила на Донбасс 5 автомобилей УАЗ.
Самарская область передала 5 автомобилей УАЗ для защитников Донбасса
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Самарская область передала 5 автомобилей УАЗ для защитников Донбасса

18 августа 2022 18:18
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Самарская область на собранные государственными и муниципальными служащими средства закупила и отправила на Донбасс 5 автомобилей УАЗ.

Самарская область на собранные государственными и муниципальными служащими средства закупила и отправила на Донбасс 5 автомобилей УАЗ. Делегация Самарской области под руководством председателя правительства Виктора Кудряшова передала их воинским подразделениям, защищающим мир на братской земле. 

Первый вице-губернатор, обращаясь к участникам спецоперации, отметил: «Это техника куплена на благотворительные деньги. Люди откликнулись на призыв общественных, общественно-патриотических организаций, собрали деньги и приобрели эти УАЗы, дополнительную технику, оборудование, которое, я уверен, вам окажется полезным и поможет вам решать боевые задачи. Вы подаёте пример служения родине, служения нашей стране, пример того, как надо отстаивать ценности и идеалы, которые присущи наши русским людям. Спасибо вам огромное за вашу работу, за вашу службу. Возвращайтесь домой живыми и невредимыми, с победой! Мы будем вам помогать всем, чем только можем».

Также жители Самарской области передали защитникам Донбасса письма, открытки с добрыми пожеланиями, детские рисунки и поделки. Доставлены продукты и предметы первой необходимости. В целом с начала специальной военной операции на Донбасс из нашего региона уже отправлено более 700 тонн гуманитарного груза, спецтехника, стройматериалы. 

Делегация Самарской области также посетила знаковое для всего Донбасса место - мемориальный комплекс "Саур-Могила", который был разрушен нацистами в 2014 году. Сегодня Россия помогает восстанавливать памятник, а священную землю с этого места передадут в региональный музей воинской славы. Вице-спикер Самарской губернской думы Александр Живайкин сказал: «Эта земля должна находиться в музеях воинской славы в честь наших победителей в Великую Отечественную войну и тех защитников, которые сегодня находятся на передовой».

Напомним, Самарская область первой в России начала работу по восстановлению мирной жизни в отдельном населенном пункте на Донбассе. Губернатор Дмитрий Азаров на личном контроле держит ход восстановления мировой жизни в Снежном (ДНР). 

Глава региона поблагодарил всех земляков, которые оказывают благотворительную помощь братским республикам, и подчеркнул: сегодня важен вклад каждого в сбор и доставку гуманитарной помощи, восстановлению разрушенной инфраструктуры. Чтобы усилия по восстановлению мирной жизни не были напрасными, важно поддерживать защитников Донбасса, которые противостоят распространению нацизма.

 

Фото:   правительство СО

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