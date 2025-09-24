Я нашел ошибку
Главные новости:
Одним из вопросов повестки стал ход реализации на территории Самарской области федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в текущем году.
Формирование комфортной городской среды: Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание
МРОТ в РФ вырастет более чем на 20%.
С 2026 года МРОТ в России составит 27093 рубля
Самые длинные праздники будут с 31 декабря по 11 января.
Как россияне будут отдыхать в 2026 году
По тактическому замыслу, огонь вспыхнул на втором этаже в комнате для приема пищи в результате короткого замыкания.
В Самаре пожарные провели учение в здании банка
Участие в турнире приняли 469 спортсменов из 36 регионов страны. 
Три медали завоевали самарские дзюдоистки на всероссийских соревнованиях общества «Динамо»
До 1 миллиона рублей на свои проекты могут выиграть самарские студенты.
Продолжается прием заявок на I региональный этап конкурса «Студент года 2025»
Александр Островский, «На всякого мудреца довольно простоты», комедия.
На сцене Театра «Самарская площадь» состоится спектакль Саратовского театра драмы для детей и молодёжи «Версия»
Продолжаются работы по ремонту аварийного участка канализационного коллектора.
Продлено ограничение движения по участку улицы Ставропольской в Самаре
В Самаре завершились региональные учебно-тренировочные сборы по поиску пропавших в природной среде
В Самаре завершились международные соревнования по кибербезопасности VolgaCTF 2025
Самарская организация Союз архитекторов России приглашает на выставку и арт-маркет Архитектурный тур «Открытый воздух»
С 2026 года МРОТ в России составит 27093 рубля

24 сентября 2025
59
МРОТ в РФ вырастет более чем на 20%.

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России с 1 января 2026 года вырастет более чем на 20% и составит 27093 рубля, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передает РИА Новости.

"Подготовлены корректировки в действующее законодательство в повышении минимального размера оплаты труда. Он вырастет более чем на 20% с 1 января следующего года, составит 27093 рубля. Эта мера будет способствовать увеличению заработных плат для 4,5 миллионов человек", - сказал Мишустин в ходе заседания правительства РФ.

