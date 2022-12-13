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С 1 января 2023 года семьи с детьми начнут получать единое пособие. Новая мера поддержки будет способствовать выстраиванию целостной системы помощи государства этой категории льготников. Соответствующее Постановление Правительства Российской Федерации было разработано по поручению Президента РФ Владимира Путина.



О том, какие меры должен принять регион, чтобы люди своевременно получили выплаты, шла речь на внеочередном заседании Правительства Самарской области, которое провел первый вице-губернатор – председатель Правительства региона Виктор Кудряшов.

Единая выплата будет назначаться по тем же правилам, по которым сегодня выплачиваются пособия для семей с детьми в возрасте от 3 до 8 лет и от 8 до 17 лет. Этой мерой поддержки будут охвачены семьи с доходом менее одного регионального прожиточного минимума на человека с применением комплексной оценки нуждаемости.

Выплаты смогут получать беременные женщины, вставшие на учет в ранние сроки, и родители детей от рождения до 17-летия. Размер пособия составит 50, 75 или 100 процентов регионального прожиточного минимума на детей, если выплата назначается на ребенка от 0 до 17 лет. При этом 50% составляет базовый размер выплаты; 75% назначается в том случае, если при назначении базового размера среднедушевой доход семьи меньше прожиточного минимума, и 100% – если при назначении пособия в размере 75% регионального прожиточного минимума на ребенка уровень среднедушевого дохода семьи остается меньше прожиточного минимума.



Если выплата назначается женщине, вставшей на учет по беременности в ранние сроки, то пособие рассчитывается исходя из регионального прожиточного минимума трудоспособного гражданина и также составляет 50, 75 или 100% этой величины. Сейчас будущие мамы получают только 50% прожиточного минимума.

Если в семье несколько детей в возрасте до 17 лет, пособие назначается на каждого ребенка, указанного в заявлении родителей.

При назначении пособия учитываются имущественная обеспеченность семьи и занятость родителя. Пособие назначается в том случае, если взрослые члены семьи имеют низкий заработок или объективные причины для его отсутствия.



«Оператором единого пособия станет объединенный Фонд пенсионного и социального страхования, выплаты будут назначаться по одному заявлению, которое граждане смогут подать, в том числе, в электронном виде. Оформление документов на единое пособие будет осуществляться, но основе принципов социального казначейства, то есть необходимые документы будут запрашиваться путем межведомственного взаимодействия, без участия заявителя», – пояснила министр социально-демографической и семейной политики региона Регина Воробьева.



Средства на единую выплату уже предусмотрены в бюджете. Это 11,7 миллиарда рублей: 7,5 миллиарда составили средства федерального бюджета и 4,2 миллиарда – регионального. Осталось утвердить соответствующие нормативные документы на региональном уровне. Областной кабинет министров одобрил поправки в ходе заседания Правительства, теперь слово за губернским парламентом.

«Совсем недавно изменилось федеральное законодательство, теперь с 1 января многие семьи, которые имеют детей до 17 лет, смогут получать единое пособие, которое, по сути, объединяет несколько видов социальных выплат, предусмотренных ранее для этих категорий граждан. Пособием смогут воспользоваться порядка 180 тысяч семей, имеющих детей, в Самарской области. Те семьи, которым это пособие будет назначаться вновь, будут получать только единое пособие. Те, кто раньше получал различные социальные выплаты, будут иметь право на выбор: они могут получать как единое пособие, так и сохранить за собой возможность получать несколько выплат. Вопрос, который мы рассмотрели на заседании Правительства, оперативный, поскольку до конца года мы должны заключить соглашение с Фондом пенсионного и социального страхования. Депутаты Самарской Губернской Думы нас поддержали и ради принятия этого законопроекта заседание Думы будет перенесено на несколько дней раньше запланированного срока. Это позволит своевременно оформить документы, назначить и перечислить пособия гражданам», – прокомментировал итоги заседания Правительства Виктор Кудряшов.

Фото: пресс-служба правительства СО