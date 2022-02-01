С 1 февраля по инициативе «Единой России» заработают дополнительные меры поддержки населения

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Материнский капитал будет проиндексирован по фактической инфляции, а должники смогут защитить от списания минимальный гарантированный доход.

Фракция партии обеспечила выполнение поручения Президента и с 1 февраля маткапитал проиндексирован по уровню фактической инфляции - на 8,4%, а не прогнозной, как было раньше. Этим видом господдержки смогут воспользоваться более 1 млн семей, сообщила ER.RU вице-спикер Госдумы, глава комиссии «Единой России» по защите материнства, детства и поддержке семьи Анна Кузнецова.

«После поручения Президента мы в сжатые сроки внесли соответствующие поправки, в приоритетном порядке законопроект был принят и подписан главой государства. Теперь важно, чтобы помощь до семей дошла в полном объеме, без сбоев и бюрократических препятствий. Мы внимательно будем следить за этим», - сказала она.

В 2021 году при рождении первого ребенка сумма материнского капитала составляла 483,8 тысяч рублей, при рождении второго - 639, 4 тысячи рублей. С 1 февраля на первого ребенка можно будет получить 524,5 тысяч рублей, на второго - 693,1 тысячи рублей.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая отметила, что для родителей такая индексация очень важна, а средства можно использовать на улучшение жилищных условий - это основное направление для большинства семей.

Она также напомнила, что получить маткапитал могут женщины, родившие (усыновившие) второго ребенка, начиная с 1 января 2007 года, и женщины, родившие (усыновившие) третьего ребенка или последующих детей, начиная с 1 января 2007 года, если ранее они не воспользовались мерами господдержки. Кроме того, право на маткапитал имеют мужчины, которые усыновили и в одиночку воспитывают второго, третьего и последующего ребенка, если решение суда об усыновлении вступило в силу с 1 января 2007 года. Также воспользоваться маткапиталом могут женщины, родившие (усыновившие) первого ребенка с 1 января 2020 года и мужчины, усыновившие и в одиночку воспитывающие ребенка с 1 января 2020 года.

Еще один важный момент – воспользоваться мерой поддержки стало проще.

«Сертификат на маткапитал оформляется маме автоматически в течение пяти рабочих дней. Данные о нем направляются в личный кабинет на портале Госуслуг или на сайте Пенсионного фонда. Сертификат можно оформить как в электронном, так и в бумажном виде. Если сертификат не был оформлен автоматически, можно обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда или МФЦ, либо онлайн на портале Госуслуг», - пояснила Татьяна Буцкая.

Далее, чтобы распорядиться средствами по своему желанию, родители должны обратиться в Пенсионный фонд с соответствующим заявлением. На рассмотрение такого заявления отводится не больше десяти рабочих дней (раньше был месяц).

Также, по словам Татьяны Буцкой, «Единая Россия» работает над расширением возможностей использования материнского капитала - на получение образования детьми, на оплату частных детских садов. Часть средств нуждающаяся семья может получить в форме ежемесячной выплаты.

На 8,4% индексируется материнский капитал. Размер выплаты на первого ребенка составит 524500 рублей, а если родился второй ребенок, то эта сумма вырастет на 168600 рублей. Таким образом за двух детей родители в общей сложности получат 693 100 рублей. Эта же сумма положена за второго ребенка, если за первенца материнский капитал оформлен не был, отметили в комитете по демографии, здравоохранению и социальной политике Самарской губернской думы.

В Самарской области самое популярное направление использования средств материнского капитала — улучшение жилищных условий. По данным ПФР, 87% семей, имеющих материнский капитал, используют его для покупки или строительства жилья. Для этого Отделением ПФР по Самарской области были заключены соглашения об информационном обмене с ключевыми банками, предоставляющими жилищные кредиты. В 2021 году году возможностью подать заявление о распоряжении средствами материнского капитала через банк уже воспользовалось 263 самарских семьи.

Кроме того, по инициативе «Единой России» с 1 февраля должники могут защитить от списания минимальный гарантированный доход. Если у человека есть на содержании иждивенцы, защищенная сумма может быть увеличена

Чтобы сохранить минимальный доход в размере прожиточного минимума трудоспособного человека, должнику необходимо написать заявление в Федеральную службу судебных приставов и указать один счет, на котором будут сохраняться средства. Об этом ER.RU сообщил замруководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев.

«Если судебный пристав возбуждает дело о списании средств, в соответствии с законом он будет обязан предупредить человека о том, что у него такое право есть. Разъяснить, что для его реализации нужно указать один счет в одном банке, с которого деньги в объеме гарантированного минимального дохода ежемесячно списываться не будут», - сказал он.

Он напомнил также, что от списания защищен ряд социальных выплат. Причем, их списание может быть только добровольным — по письменному согласию гражданина. В перечень выплат, не подлежащих списанию, вошли все выплаты согласно актам Президента и Правительства, пособия беременным женщинам с невысоким доходом и средства соцконтракта.

Напомним, идею защитить минимальный доход от списания за долги депутаты «Единой России» прорабатывали с профильными ведомствами - инициативу поддержали в Минтруде, Минюсте, Федеральной службе судебных приставов и Банке России.

С инициативой запретить списание соцвыплат за долги выступили представители «Единой России» на встрече с Президентом 22 августа 2021 года. Глава государства поддержал инициативу и поручил внести законодательные изменения. Законопроект о запрете на списание соцвыплат за долги по кредитам «Единая Россия» внесла в Госдуму в начале сентября. Он был принят нижней палатой парламента 22 декабря 2021 года.