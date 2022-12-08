Россиянина Виктора Бута обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер

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Россиянин Виктор Бут, отбывавший в США тюремный срок по обвинению в торговле оружием, возвращен в Россию в результате договоренности с США о его обмене на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осужденную в РФ за контрабанду наркотиков. Об этом заявили ТАСС в четверг в МИД РФ.

"В результате предпринятых усилий удалось договориться с американской стороной по организации обмена Виктора Бута на Бриттни Грайнер. Российский гражданин возвращен на Родину", - заявили в дипведомстве.

Как уточнили в МИД РФ, процедура обмена россиянина на гражданку США, отбывавших наказание в исправительных учреждениях Соединенных Штатов и Российской Федерации соответственно, "успешно завершилась в четверг в аэропорту Абу-Даби".

В МИД РФ подчеркнули, что "Вашингтон категорически отказывался от диалога по включению россиянина в схему обмена". "Тем не менее Российская Федерация продолжала активную работу по вызволению нашего соотечественника", - указали в дипведомстве, добавив, что Москва вела переговорный процесс с Вашингтоном по освобождению Бута "в течение длительного времени".

Фото: AP Photo / Apichart Weerawong / РИА Новости