Россиян, у которых есть родственники в ВСУ, не освободят от мобилизации

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Граждане России, чьи родственники являются военнослужащими Вооруженных сил Украины (ВСУ), не освобождаются от мобилизации. Информация об этом опубликована в среду на портале "Объясняем.рф", передает ТАСС.

"Наличие родственников за границей, в том числе и военнослужащих, не является основанием для отсрочки от мобилизации", - отмечается на портале в ответе на вопрос, могут ли мобилизовать в ряды ВС РФ гражданина, чей родственник служит в ВСУ.

Указ о проведении в стране частичной мобилизации был подписан 21 сентября президентом РФ Владимиром Путиным. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что призыву из запаса подлежат 300 тыс. человек, в первую очередь имеющие боевой опыт и военно-учетную специальность, необходимую в войсках.

Фото: пресс-служба минобороны РФ/ТАСС