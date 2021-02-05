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Россия высылает трех сотрудников посольств Швеции, Польши и Германии

5 февраля 2021 18:46
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Эти дипломаты участвовали в незаконных акциях в Москве и Петербурге 23 января.

Россия объявляет персонами нон грата шведского, польского и немецкого дипломатов, участвовавших в незаконных акциях в Москве и Петербурге 23 января. Представители посольств Швеции, Польши и ФРГ в связи с соответствующим решением были вызваны в МИД РФ в пятницу, им был заявлен протест, передает ТАСС.

"Участвовавшие в незаконных акциях дипломаты в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года объявлены персонами нон грата. Им предписано в ближайшее время покинуть территорию Российской Федерации", - говорится в сообщении МИД РФ.

"Российская сторона ожидает, что в дальнейшем дипломатические миссии Королевства Швеция, Республики Польша и Федеративной Республики Германия и их персонал будут строго следовать нормам международного права", - указали в дипведомстве.

На Смоленской площади уточнили, что было зафиксировано участие в незаконных акциях сотрудников генеральных консульств Швеции и Польши в Санкт-Петербурге, а также сотрудника посольства Германии в Москве. "Было подчеркнуто, что такие действия с их стороны являются неприемлемыми и не соответствуют их дипломатическому статусу", - заключили в министерстве.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что министр иностранных дел Сергей Лавров на переговорах во вторник со шведской коллегой Анн Линде заявил ей об участии сотрудника диппредставительства Швеции в несогласованной акции протеста в России. Захарова также указывала, что Москва отреагирует на каждый случай вмешательства во внутренние дела со стороны иностранных дипломатов в РФ в связи с ситуацией с Алексеем Навальным.

 

Фото:    Валерий Шарифулин/ТАСС

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Комментарии

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