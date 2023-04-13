Россия вряд ли продлит зерновую сделку

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Россия вряд ли продлит свое участие в зерновой сделке после 18 мая, если не будут решены пять основополагающих проблем. Как говорится в сообщении МИД РФ в четверг, пока черноморская инициатива по вывозу зерна из Украины обслуживает исключительно интересы киевского режима и стран Запада.

Россия постоянно сталкивается с ограничениями, которые лишают для нее смысла участие в зерновой сделке. Москва требует переподключения Россельхозбанка к SWIFT, возобновления поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, отмены ограничений на страхование и перестрахование плюс снятие запрета на доступ в порты, восстановление работы аммиакопровода Тольятти – Одесса, разблокирования зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений, пишет Смотрим.

Если говорить о цифрах, продолжили российские дипломаты, то из Украины вывезли 27,7 миллионов тонн зерна. При этом гуманитарные поставки под контролем ООН составили всего 543 928 тонн.

"Но даже эти поставки Киев пытается использовать в политических целях – для пиара своей псевдогуманитарной кампании "Зерно из Украины", – заявил в МИД РФ.

Что касается работы ООН, то ее сотрудники отказались составить график проверки 28 судов, ожидающих проверки в водах Турции. На судах находится более 1 миллиона тонн продовольствия в рамках "черноморской инициативы". В Москве сделали вывод, что ООН поддерживает требования украинцев по регистрации судов в инициативе, пишут Вести.

При этом вокруг регистрации сухогрузов сложилась еще более тяжелая ситуация, отметили в министерстве.

"В администрации украинских портов поняли, что на очередности прохода кораблей можно тоже заработать, и начали брать взятки с судовладельцев за ускоренную регистрацию. Данный коррупционный сюжет широко освещался даже в украинских СМИ", – отметили в МИД РФ.

Сообщается, что в этих условиях, а также на фоне существенного увеличения поставок в богатые страны (более 40 процентов направлено только в ЕС) при сокращении доли нуждающихся стран (до 2,6 процентов), что противоречит изначально заявленным гуманитарным целям инициативы, российская делегация выступила с предложением включить в украинский регистрационный лист суда, направляющиеся с продовольствием в африканские страны и/или находящиеся в очереди с января.