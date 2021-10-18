Россия приостанавливает с начала ноября работу своего постпредства при НАТО

Я нашел ошибку
Главные новости:
В поликлиническом отделении по адресу улица Мичурина, 125 в настоящее время работает новое подразделение для оказания помощи пациентам с ОРВИ, новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее.
Круглосуточный пункт вакцинации Самарской горбольницы № 4 перемещен в здание поликлиники - улица Челюскинцев, 1
В Ставропольском районе недавно завершен ремонт региональной трассы,
В Ставропольском районе недавно завершен ремонт региональной трассы,
Светлана Архипова охарактеризовала эпидситуацию в регионе как неблагополучную и крайне напряженную.
Оперативный штаб: система работы транспортных карт будет отлажена в ближайшее время
 Дмитрий Азаров провел заседание регионального Оперативного штаба.
Дмитрий Азаров поручил оказать всестороннюю помощь пожилым гражданам в получении QR-кодов
Центр объединит представителей власти, бизнеса, образовательных организаций, молодежных объединений и активных жителей города.
В Самарской области заработал центр развития талантов и трансформации управления «Таволга»
Цель акции - привлечение общественности к участию в противодействии распространения наркомании, получения информации о фактах незаконного оборота наркотиков.
В регионе стартовал второй этап антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью»
Стоимость овсяных хлопьев в августе-сентябре поднялась выше 80 рублей.
В России рекордно дорожает овсянка
Российской команде впервые в истории удалось выиграть главный турнир года по Dota 2.
Владимир Путин поздравил российскую киберкоманду Team Spirit с победой на турнире по Dota 2
Наверх
Самара  +10 °C, Тольятти  +9 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 71.17
-0.07
EUR 82.46
-0.27
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Состоится персональная выставка работ самодеятельных художников Самарской области «Кистью души»
Самарская областная детская библиотека приглашает на День пап
Самарец избил до смерти нового знакомого во время пьяной ссоры 
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Россия приостанавливает с начала ноября работу своего постпредства при НАТО

18 октября 2021 16:55
194
После решения Североатлантического альянса отозвать аккредитацию восьми сотрудников постпредства РФ.

Россия приостанавливает с начала ноября работу своего постпредства при НАТО после решения Североатлантического альянса отозвать аккредитацию восьми сотрудников постпредства РФ. Об этом сообщил в понедельник на пресс-конференции министр иностранных дел России Сергей Лавров, отвечая на вопрос ТАСС.

Деятельность Военной миссии связи НАТО в Москве также будет приостановлена, а аккредитация ее сотрудников отозвана с 1 ноября. Лавров указал, что Москва объявила НАТО об этих шагах буквально 18 октября.

"Международный секретариат НАТО уже уведомлен. Заявление нашего министерства должно быть распространено буквально в эти минуты, - сказал Лавров. - У нас практически в результате целенаправленных шагов со стороны НАТО отсутствуют надлежащие условия для элементарной дипломатической деятельности, и в ответ на действия НАТО мы приостанавливаем работу своего постоянного представительства при НАТО, в том числе работу главного военного представителя, наверное, с 1 ноября или, может быть, это займет еще несколько дней", - сказал он.

Глава МИД РФ напомнил, что 6 октября секретариат НАТО официально уведомил о том, что Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг принял решение отозвать с 1 ноября аккредитацию у восьми сотрудников постоянного представительства России при организации, а также принял решение сократить с 1 ноября общую численность его состава до десяти человек, включая административно-технический персонал.

"Никакого объяснения причин подобного шага не сделано. И за несколько дней до объявления этого решения мы встречались с господином Столтенбергом в Нью-Йорке, он всячески подчеркивал искреннюю, как он говорил, заинтересованность Североатлантического альянса в нормализации отношений с РФ в интересах деэскалации напряженности на европейском континенте", - подчеркнул Лавров.

Кроме того, прекращается деятельность Информационного бюро НАТО в Москве, которое было учреждено при посольстве Королевства Бельгии. "Если у натовцев возникнут какие-то экстренные дела, они могут обращаться по этим вопросам к нашему послу в Бельгии", - добавил министр.

Вместе с тем, по его словам, Москва, "в общем-то, не особенно" удивилась подобному шагу альянса, поскольку численность постпредства России уже сокращалась дважды по настоянию натовцев - в 2015 и в 2018 годах.

Лавров подчеркнул, что все это подтверждает, что "ни в каком равноправном диалоге, ни в какой совместной работе НАТО не заинтересован". "Если это так, то, конечно же, мы не видим большой необходимости в том, чтобы продолжать делать вид, что какие-то перемены в обозримом будущем возможны, потому что НАТО уже, по сути дела, заявил о невозможности таких перемен", - отметил глава МИД. 

 

Фото из открытых источников

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В самарских торговых центрах усилили антиковидные рейды
18 октября 2021  13:25
В самарских торговых центрах усилили антиковидные рейды
284
Перевалило за 900: рост заболеваемости коронавирусом в Самарской области продолжается
18 октября 2021  12:51
Перевалило за 900: рост заболеваемости коронавирусом в Самарской области продолжается
609
Дмитрий Азаров – финалистам конкурса «Лидеры России»: «Верю в вас и желаю побед!»
18 октября 2021  10:54
Дмитрий Азаров – финалистам конкурса «Лидеры России»: «Верю в вас и желаю побед!»
247
В Самаре готовятся к премьере оперы История Кая и Герды»
17 октября 2021  16:53
В Самаре готовятся к премьере оперы «История Кая и Герды»
736
Снова скачок: еще 896 человек заболели ковидом за истекшие сутки
17 октября 2021  13:16
Снова скачок: еще 896 человек заболели ковидом за истекшие сутки
733
Весь список