Россия приняла решение о досрочном прекращении членства в Совете ООН по правам человека. Об этом заявил в среду заместитель постоянного представителя РФ при ООН Геннадий Кузьмин, передает ТАСС.
"Российская Федерация приняла решение о досрочном прекращении с 7 апреля 2022 года своих полномочий члена Совета ООН по правам человека", - сказал он после принятия Генассамблеей ООН решения о приостановке членства РФ в Совете.
Россия продолжит выполнять международные обязательства в правозащитной сфере после выхода из Совета ООН по правам человека, заявил Кузьмин.
"Принятое нами решение досрочно прекратить членство в Совете ООН по правам человека не является отступлением от международных обязательств России в правозащитной сфере", - сказал он.
"РФ и далее намерена вносить весомый вклад в укрепление конструктивного диалога по правам человека, вовлечение всех заинтересованных сторон в процесс коллективной выработки и принятия решений, отвечающих интересам всех групп государств", - добавил Кузьмин.
Россия считает решение Генассамблеи ООН о приостановке ее членства в Совете по правам человека неправомерным и политически мотивированным, заявил он.
Фото: AP Photo/John Minchillo/ТАСС