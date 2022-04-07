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Россия приняла решение о досрочном прекращении членства в Совете ООН по правам человека. Об этом заявил в среду заместитель постоянного представителя РФ при ООН Геннадий Кузьмин, передает ТАСС.

"Российская Федерация приняла решение о досрочном прекращении с 7 апреля 2022 года своих полномочий члена Совета ООН по правам человека", - сказал он после принятия Генассамблеей ООН решения о приостановке членства РФ в Совете.

Россия продолжит выполнять международные обязательства в правозащитной сфере после выхода из Совета ООН по правам человека, заявил Кузьмин.

"Принятое нами решение досрочно прекратить членство в Совете ООН по правам человека не является отступлением от международных обязательств России в правозащитной сфере", - сказал он.

"РФ и далее намерена вносить весомый вклад в укрепление конструктивного диалога по правам человека, вовлечение всех заинтересованных сторон в процесс коллективной выработки и принятия решений, отвечающих интересам всех групп государств", - добавил Кузьмин.

Россия считает решение Генассамблеи ООН о приостановке ее членства в Совете по правам человека неправомерным и политически мотивированным, заявил он.

Фото: AP Photo/John Minchillo/ТАСС