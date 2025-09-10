Россия отказалась от культурного сотрудничества с Украиной

70

Россия прекратила действие соглашения с Украиной о сотрудничестве в культуре, науке и образовании. Официальное сообщение опубликовано на портале правовой информации.

«28 августа 2025 года прекращено действие Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Украины о сотрудничестве в области культуры, науки и образования», — говорится в сообщении. Соглашение было подписано в Москве 26 июля 1995 года.

Документ предусматривал развитие двусторонних связей в гуманитарной сфере, обмен студентами, учеными, культурными деятелями, а также проведение совместных образовательных и культурных программ. Согласно статье 17, стороны обязались обеспечивать национальным меньшинствам возможность получать образование на их родном языке, пишет Ура.ру.