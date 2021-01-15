Россия начала выход из договора по открытому небу

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Министерство иностранных дел сообщило, что Москва начинает соответствующие внутригосударственные процедуры по выходу из договора по открытому небу, передает РБК.



Как заявили в МИДе, выход страны из договора осуществляется из-за отсутствия прогресса в стабилизации действия документа. «В связи с отсутствием прогресса в деле устранения препятствий для продолжения функционирования договора в новых условиях МИД России уполномочен заявить о начале внутригосударственных процедур по выходу Российской Федерации из ДОН», — говорится в сообщении.



После завершения всех необходимых процедур Россия направит всем депозитариям официальное уведомление о выходе из договора.





Выход США из Договора по открытому небу вызвал сожаление в Кремле

Политика



В министерстве напомнили, что 22 ноября из ДОН «под надуманным предлогом» вышли США, что привело к нарушению баланса интересов участников соглашения.



«Российская сторона выдвинула конкретные, соответствующие фундаментальным положениям Договора, предложения по поддержанию его жизнеспособности в новых условиях. С сожалением констатируем, что они не получили поддержки со стороны союзников США», — отметили в МИДе.



Договор по открытому небу был принят в 1992 году, к началу 2020-го его подписали 35 стран. Согласно документу участники ДОН могли осуществлять полеты невооруженных летательных аппаратов над территориями других стран с целью наблюдения.



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Москва призвала задуматься после выхода США из Договора по открытому небу

Политика



В мае Вашингтон обвинил Москву в нарушениях договора и объявил о намерении выйти из него. США были недовольны ограничениями на полеты над Калининградской областью и Чечней. В Кремле заявляли, что эти меры действуют в рамках ДОН, точно так же, как и запрет на полеты над Гавайскими островами.



Официально США покинули договор в ноябре по истечению шести месяцев после объявления об этом. По мнению госсекретаря Майка Помпео, благодаря выходу из ДОН Америка станет более защищенной страной.



В Кремле выход США из договора встретили с сожалением. «И, если вы помните, еще с самого начала, когда США заявили о намерении выйти из этого документа, мы сказали, что такой шаг, конечно, будет иметь негативные последствия и с выходом США собственно сам по себе договор, конечно же, потеряет свою жизнеспособность», — заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.





Фото: Марина Лысцева / ТАСС / РБК