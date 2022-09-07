Россия может не продлить сделку по вывозу зерна из Украины

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Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия не смогла вывезти ни одного судна с продовольствием в рамках продуктовой сделки. По его словам, из-за этого сделку по вывозу продовольствия могут не продлить.

«Нам удалось достичь сделки, но ничего не работает с российской стороной. Ни одно российское судно не вывезло из российских портов российское зерно на экспорт»,— сказал господин Небензя журналистам (цитата по «РИА Новости»).

Василий Небензя отметил, что действие сделки заканчивается в ноябре, но она должна продлеваться. «Я не участвую в переговорах по сделке и ее продлению, но учитывая результаты, точнее, отсутствие результатов, я бы ничего не исключал»,— добавил он.

В июле Россия, Украина, Турция и ООН заключили продуктовую сделку. Согласно ее условиям, из контролируемых Украиной портов Черного моря будут вывозить украинское зерно на экспорт по безопасному морскому коридору. Россия же в свою очередь должна получить разрешение на экспорт зерна и удобрений, который ранее был затруднен из-за санкций, пишет Коммерсантъ.