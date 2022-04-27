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Россия и США в среду обменяли американского студента Тревора Рида на Константина Ярошенко, сообщили ТАСС в МИД РФ.

"В результате длительного переговорного процесса 27 апреля 2022 года состоялся обмен ранее осужденного в Российской Федерации гражданина США Тревора Рауди Рида на российского гражданина Константина Ярошенко", - указали в министерстве.

В 2010 году суд в США приговорил россиянина к 20 годам лишения свободы.

Ярошенко будет в России через два часа, сообщила ТАСС его жена.

Рид был доставлен в сопровождении оперативных сотрудников в аэропорт Внуково, откуда вылетел в США, сообщил телеканал "Россия-24".

Фото: Валерий Матыцин/ТАСС