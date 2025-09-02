Россия и Китай в Пекине подписали более 20 документов о сотрудничестве

Я нашел ошибку
Главные новости:
Школы Самарской области приглашают присоединиться к проекту Общества «Знание» о физической культуре
Школы Самарской области приглашают присоединиться к проекту Общества «Знание» о физической культуре
15 блогеров из Самарской области сразятся за место в финале Всероссийского проекта «ТопБЛОГ»
15 блогеров из Самарской области сразятся за место в финале Всероссийского проекта «ТопБЛОГ»
Куйбышевская магистраль фиксирует снижение количества ДТП на железнодорожных путях
Куйбышевская магистраль фиксирует снижение количества ДТП на железнодорожных путях
Владимир Балаев из Самары стал обладателем Кубка России по вейкборду-электротяге
Владимир Балаев из Самары стал обладателем Кубка России по вейкборду-электротяге
В Тольятти по указанию мошенников студент забрал у пенсионера 300 тысяч рублей
В Тольятти по указанию мошенников студент забрал у пенсионера 300 тысяч рублей
Агитационный автобус Росгвардии начал работу в Самарской области
Агитационный автобус Росгвардии начал работу в Самарской области
В Жигулевске сын украл у матери телевизор
В Жигулевске сын украл у матери телевизор
В Самаре пройдет открытие XIII Всероссийского литературного фестиваля имени Михаила Анищенко
В Самаре пройдет открытие XIII Всероссийского литературного фестиваля имени Михаила Анищенко
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.43
0.1
EUR 94.38
0.33
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре состоится лекция «Символы самарской резьбы»
В Самаре ветераны СВО стали участниками Всероссийской акции «Быть рядом»
Кинотеатр под открытым небом "Филин" ждет зрителей на набережной
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Сентябрь 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Россия и Китай в Пекине подписали более 20 документов о сотрудничестве

2 сентября 2025 09:45
103
Россия и Китай в Пекине подписали более 20 документов о сотрудничестве

Россия и Китайская Народная Республика (КНР) в Пекине подписали более 20 документов о двустороннем сотрудничестве, сообщает Центральное телевидение Китая.

В частности, соглашения охватывают энергетику, аэрокосмическую отрасль, здравоохранение, СМИ, искусственный интеллект (ИИ).

"Стороны подписали более 20 документов о двустороннем сотрудничестве", – передает телеканал.

Российско-китайские переговоры с участием президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина прошли во вторник в китайской столице​​​, пишет Смотрим. 

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Вячеслав Федорищев поздравил гвардейцев региона с Днем российской гвардии
2 сентября 2025  09:23
Вячеслав Федорищев поздравил гвардейцев региона с Днем российской гвардии
125
Глава Самары Иван Носков поздравил самарцев с Днем знаний
1 сентября 2025  10:54
Глава Самары Иван Носков поздравил самарцев с Днем знаний
351
1 сентября в Самарской области пойдут в школу более 34 600 первоклассников
1 сентября 2025  10:40
1 сентября в Самарской области пойдут в школу более 34 600 первоклассников
351
С 1 сентября в России вступил в силу механизм периода охлаждения для потребительских кредитов
1 сентября 2025  09:45
С 1 сентября в России вступил в силу механизм периода охлаждения для потребительских кредитов
526
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области по случаю Дня Знаний
1 сентября 2025  09:27
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области по случаю Дня Знаний
337
Весь список