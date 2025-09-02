Россия и Китай в Пекине подписали более 20 документов о сотрудничестве

103

Россия и Китайская Народная Республика (КНР) в Пекине подписали более 20 документов о двустороннем сотрудничестве, сообщает Центральное телевидение Китая.

В частности, соглашения охватывают энергетику, аэрокосмическую отрасль, здравоохранение, СМИ, искусственный интеллект (ИИ).

"Стороны подписали более 20 документов о двустороннем сотрудничестве", – передает телеканал.

Российско-китайские переговоры с участием президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина прошли во вторник в китайской столице​​​, пишет Смотрим.