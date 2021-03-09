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Россия и Китай будут сотрудничать в области создания международной научной лунной станции

9 марта 2021 22:21
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Ранее госкорпорация отказалась присоединиться к лунной программе США.

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин и руководитель Китайской национальной космической администрации Чжан Кэцзянь подписали меморандум о взаимопонимании между правительствами стран о сотрудничестве в области создания международной научной лунной станции (МНЛС), говорится в сообщении госкорпорации, передают РБК.

«Роскосмос» и КНКА <...> будут содействовать сотрудничеству по созданию МНЛС с открытым доступом для всех заинтересованных стран и международных партнеров, имея цель укреплять научно-исследовательское взаимодействие и продвигать исследование и использование космического пространства в мирных целях в интересах всего человечества», — сообщили в «Роскосмосе».

В рамках проекта Россия и Китай вместе разработают дорожную карту создания лунной станции, а также будут сотрудничать «при планировании, обосновании, проектировании, разработке, реализации, эксплуатации проекта по созданию МНЛС, включая его презентацию мировому космическому сообществу».

В конце января «Роскосмос» сообщил РБК, что Россия отказалась участвовать в совместной с США лунной программе. Проект NASA по Луне — «это американский проект с ограниченным участием внешних партнеров», и России такой вариант не интересен, пояснил Рогозин. Он напомнил, что у страны есть своя программа исследований Луны, которая начнется в 2021 году.

В свою очередь Пентагон считает, что со стороны России и Китая выросла угроза в космической сфере, и намерен участвовать в исследованиях Луны, писала в начале февраля газета The Wall Street Journal. По ее информации, военные намерены защищать будущие лунные базы NASA и коммерческие операции США по добыче ресурсов.

Рогозин, комментируя эти сообщения, заявил, что милитаризация спутника Земли и лунных исследований недопустима.

 

Фото: pixabay

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