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Российское правительство запускает программу льготной ипотеки под 5% для IT-специалистов, ожидается, что до конца 2024 года будет выдано около 50 тыс. таких кредитов, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в среду на оперативном совещании со своими заместителями, передает ТАСС.

"Мы запускаем программу льготной ипотеки для IT-специалистов. Кредит на покупку квартиры по выгодной ставке до 5% годовых смогут оформить сотрудники аккредитованных компаний в сфере информационных технологий", - сказал глава кабмина.

Максимальный размер займа в городах-миллионниках составит 18 млн рублей, в других - 9 млн рублей, пояснил Мишустин.

"Рассчитываем, что до конца 2024 года будет выдано около 50 тыс. кредитов на общую сумму порядка 240 млрд рублей", - заключил он.

Как сообщается на сайте правительства, утверждены параметры этой программы. Получить льготный кредит на покупку квартиры смогут специалисты в возрасте от 22 до 45 лет, зарплата которых не ниже 150 тыс. рублей в месяц до вычета подоходного налога (НДФЛ) в регионах, где свыше 1 млн жителей, и не менее 100 тыс. рублей в остальных субъектах РФ.

Председатель правительства на совещании напомнил, что по поручению президента России Владимира Путина кабмин принимает меры для поддержки IT-сектора в условиях внешнего давления. Главная задача - создать комфортные условия для работников отрасли, это касается и жилищного вопроса, подчеркнул Мишустин.

Он поручил вице-премьеру Дмитрию Чернышенко внимательно следить за реализацией льготной ипотечной программы.

"Все, что мы пообещали IТ-отрасли, мы выполняем", - указал глава правительства.

Фото: ТАСС