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Российско-украинские переговоры завершились

28 февраля 2022 21:14
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Встреча продлилась пять часов.

Российско-украинские переговоры завершились, встреча продлилась пять часов. Об этом сообщил ТАСС источник, принимающий участие во встрече.

"Завершились", - указал собеседник агентства. Ожидается, что участники встречи дадут комментарии СМИ по итогам.

Российскую делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. В нее также входят заместители глав Минобороны и МИД Александр Фомин и Андрей Руденко, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Украинскую сторону представляют министр обороны Алексей Резников, советник главы офиса президента Михаил Подоляк, глава фракции правящей партии "Слуга народа" Давид Арахамия, первый заместитель главы украинской делегации в Контактной группе по урегулированию в Донбассе Андрей Костин, депутат Рустем Умеров и заместитель министра иностранных дел Николай Точицкий.

Ранее Мединский заявил, что российская делегация готова вести переговоры с украинской стороной столько времени, сколько потребуется для достижения договоренностей. Он также сообщил, что встреча переносилась несколько раз в течение минувшей ночи, заново согласовывали ее место, а в результате был оставлен первоначальный вариант - Гомельская область недалеко от украинской границы.

 

Фото:    Александр Кряжев/POOL/ТАСС

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