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Российские власти пока не принимали решений об усилении ограничений для непривитых от ковида

13 июля 2021 14:58
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Динамика распространения коронавируса в мире говорит в пользу усиления ограничений для тех, кто не вакцинировался, заявил пресс-секретарь президента.

Российские власти на федеральном уровне пока не принимали решений об усилении ограничений для непривитых от ковида, но отдельные меры уже внедряются на уровне региональных властей. Об этом во вторник заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Внимание представителя Кремля обратили на ситуацию во Франции, где ужесточили карантинные меры для непривитых от ковида. Ему задали вопрос, рассматриваются ли в России подобные сценарии на федеральном уровне.

"Пока каких-либо решений на этот счет не принималось, - ответил Песков. - Но элементы таких решений уже начали имплементировать на региональном уровне".

Пресс-секретарь президента РФ напомнил, что главы регионов могут устанавливать меры, основываясь на предоставленных им в пандемию особых полномочиях. При этом, как считает представитель Кремля, ситуация с ковидом в мире говорит в пользу ужесточения ограничений для непривитых.

"Сама логика развития ситуации с пандемией в странах мира говорит в пользу этих решений", - считает представитель Кремля. Так он прокомментировал ситуацию во Франции, где ужесточили карантинные меры для непривитых от ковида.

По мнению Пескова, обстановка свидетельствует о том, что подобные решения - "в том или ином формате, естественно, с нюансировкой в зависимости от динамики развития эпидемии в каждой отдельно взятой стране или регионе" - могут стать безальтернативными. Они необходимы для того, чтобы побороть пандемию и предотвратить дальнейшие вспышки, пояснил пресс-секретарь российского президента.

 

Фото:   ТАСС

 

Теги: вакцинация обязательная вакцинация Российские власти

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