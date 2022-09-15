российские предзаказы iPhone 14 превысили показатели прошлого года

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Новые модели iPhone пользуются в России необычайно высоким спросом, несмотря на отсутствие их официальных поставок в страну. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ». По данным ретейлеров, за первую предзаказы на серию iPhone 14 превысили предзаказы на iPhone 13 в 2,5 раза.

Отмечается, что наиболее высоким спросом пользуются модели Pro и Pro Max. На долю этих устройств в МТС пришлось более 70% предзаказов. Самой невоcтребованной моделью оказался базовый iPhone 14 на 128 ГБ памяти.

В «Ситилинк» привели аналогичную статистику. В сети магазинов этого ритейлера самой популярной моделью оказался iPhone 14 Pro Max. Число заказов этой модели превышает предзаказы ближайшего конкурента – iPhone 14 Pro – на 21% и в четыре раза iPhone 14. Самой невостребованной версией оказался iPhone 14 Plus.

В «М.Видео-Эльдорадо» отметили, что спрос на новинки «находится в рамках ожиданий». В «МегаФон» количество предзаказов на все версии iPhone 14 оказалось сопоставимо с показателями прошлого года.

Ранее «Газета.Ru» писала, что на смартфоны Xiaomi «портировали» одну из главных особенностей iPhone 14.