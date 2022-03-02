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Российская делегация выехала к месту встречи на переговоры с украинскими представителями. Об этом сообщило агентство БелТА, не раскрывая подробностей, передает ТАСС.

Согласно ранее распространенной информации, второй раунд консультаций пройдет в районе Беловежской пущи в Брестской области Белоруссии.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о тяжелом телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским, во время которого белорусский лидер уговорил своего украинского коллегу направить делегацию на переговоры с Россией. 28 февраля в Гомельской обрасти прошел первый раунд российско-украинских переговоров, встреча продлилась пять часов.

Российскую делегацию возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. Ранее он заявил, что российская делегация готова вести переговоры с украинской стороной столько времени, сколько потребуется для достижения договоренностей. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей выразил надежду, что делегации РФ и Украины через пару дней проведут следующие переговоры на белорусско-польской границе.

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