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Российская делегация прибыла в Женеву на переговоры с США по гарантиям безопасности

9 января 2022 14:24
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В состав межведомственной делегации вошли представители МИД и Минобороны РФ.

Российская делегации в эти минуты прибыла в Женеву для участия в переговорах с США по гарантиям безопасности. Об этом сообщает в воскресенье корреспондент ТАСС с места событий.

В состав межведомственной делегации вошли представители МИД и Минобороны РФ. Со стороны российского дипведомства ее возглавляет заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Американскую дипломатию представит первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман.

Основной день переговоров намечен на понедельник, 10 января. Но, как ожидается, уже сегодня вечером стороны проведут "предварительную" часть встречи.

17 декабря 2021 года Министерство иностранных дел России опубликовало проекты договора с США о гарантиях безопасности, а также соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств - членов Организации Североатлантического договора. Они были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в российском дипведомстве.

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