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Роскомнадзор официально внес Instagram в реестр запрещенных сайтов

14 марта 2022 11:14
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Роскомнадзор официально внес Instagram в реестр запрещенных сайтов

Роскомнадзор официально внес соцсеть Instagram (принадлежит компании Meta) в реестр запрещенных сайтов. Так, по состоянию на 14 марта, согласно универсальному сервису ведомства по проверке заблокированных страниц и сайтов, доступ ограничен к Instagram.com по требованию Генпрокуратуры.

Блокировка сервиса на территории России началась в воскресенье с регионов Дальнего Востока и завершилась в ночь на понедельник по московскому времени.

Решения о блокировке были приняты после того, как стало известно о том, что компания Meta, которой принадлежат Instagram, Facebook и WhatsApp, разрешила в некоторых странах не блокировать призывы пользователей к насилию в отношении российских граждан и военных. Из электронных писем Meta следует, что подобные призывы в отношении россиян разрешены, если в посте говорится о специальной операции РФ по защите Донбасса.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении Meta по статьям 280, 205.1 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности; содействие террористической деятельности).

Российская Генпрокуратура в тот же день потребовала признать организацию экстремистской и ограничить доступ к Instagram. Роскомнадзор сообщил, что Instagram будет заблокирован в полночь 14 марта. Как отметили в ведомстве, до этого времени пользователи смогут сохранить свои фото и видео, чтобы не потерять к ним доступ.

После этого вице-президент Meta Ник Клегг выступил с заявлением и заверил, что компания «не потерпит русофобии или какой-либо дискриминации, запугиваний или призывов к насилию в отношении русских». По его словам, компания намерена применять новую политику, разрешающую агрессивные призывы, только на Украине, пишут "Известия".

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