«Росатом» и Правительство СО подписали дорожную карту о взаимном сотрудничестве

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Государственная корпорация «Росатом» и Правительство Самарской области подписали дорожную карту о взаимном сотрудничестве.



В рамках подписанной дорожной карты запланировано сотрудничество по таким направлениям как подготовка кадров, развитие научно-технологической базы и стартап проектов, а также проведение совместных мероприятий предприятий Самарской области с организациями Госкорпорации Росатом.



Ранее в Самаре впервые прошла бизнес-миссия по партнерству госкорпорации «Росатом» и Самарской области, инициатором сотрудничества с госкорпорацией выступил глава региона Вячеслав Федорищев. По поручению губернатора, совместно с жителями разработана и реализуется программа опережающего социально-экономического развития на 5 лет, в ней учитываются все приоритетные сферы развития, обозначенные главой государства Владимиром Путиным.



По словам вице-губернатора Самарской области Антона Емельяненко большое значение для региона играет взаимодействие с крупными игроками на рынке. "Самарская область – это промышленно развитый регион. Уверен, что подписанная сегодня дорожная карта позволит нам форсировать развитие промышленного комплекса губернии», - отметил Емельяненко.



«Одним из ключевых направлений я считаю взаимодействие с вузами Самарской области. В регионе есть очень сильные вузы. С одним из них скоро должно быть подписано соглашение по развитию аддитивных технологий. Есть и другие направления сотрудничества, например, в сфере медицины, информационных систем и другие. Возможно, региону будут интересны наши наработки, связанные с развитием направления «Умный город»», - прокомментировал директор департамента поддержки новых бизнесов госкорпорации Дмитрий Байдаров.



Фото: Волжская коммуна