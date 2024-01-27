РФ на выборах президента намерена открыть участки и в недружественных странах

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На предстоящих в марте выборах президента РФ россияне смогут проголосовать во всех странах, где есть российские диппредставительства, в том числе в недружественных, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, пишет Интерфакс.

"Избирательные участки будут открыты во всех странах, в которых имеются дипломатические представительства и консульские учреждения нашей страны, в том числе и в недружественных", - сказала она на брифинге в пятницу.

По ее словам, "примерное количество участков мы рассчитываем, исходя из цифры 300".

Как отметила Захарова, закрытие почти 30 российских загранучреждений по решению властей ряда государств и существенное сокращение персонала в оставшихся посольствах "заметно снизило возможности образования дополнительных участков".

"По сравнению с предыдущими выборами, количество участков будет меньше", - сказала дипломат.

Кроме того, как сообщила Захарова, в настоящее время МИД России рассылает приглашения для участия иностранных представителей в качестве наблюдателей за выборами. "От имени министерства приглашаются представители СНГ. МВД России оказывает содействие в подборе кандидатур и направление приглашения наблюдателям, направляемых по линии Федерального собрания РФ", - сообщила Захарова.

По ее словам, "список стран, которые выразили готовность направить наблюдателей, быстро растет, практически каждый день в нем появляются новые страны".

Совет Федерации на заседании 7 декабря 2023 года принял постановление о назначении выборов президента РФ. ЦИК РФ принял решение о проведении выборов в течение трех дней - с 15 по 17 марта текущего года.