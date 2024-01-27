Я нашел ошибку
Главные новости:
В Богатовском районе на пожаре погиб подросток
В Богатовском районе на пожаре погиб подросток
РФ на выборах президента намерена открыть участки и в недружественных странах
РФ на выборах президента намерена открыть участки и в недружественных странах
Пьяный житель Шенталинского района ударил человека ножом и забыл, за что
Пьяный житель Шенталинского района ударил человека ножом и забыл, за что
Полиция ищет пропавшего жителя Похвистнево
Полиция ищет пропавшего жителя Похвистнево
В Самаре резко сократилось число предложений о продаже хрущевок
В Самаре резко сократилось число предложений о продаже хрущевок
Житель Жигулевска отобрал телевизор у родственницы-пенсионерки
Житель Жигулевска отобрал телевизор у родственницы-пенсионерки
Ученые из Перу опубликовали отчет о "мумиях инопланетян"
Ученые из Перу опубликовали отчет о "мумиях инопланетян"
ЦИК завершил проверку подписных листов, представленных кандидатом Путиным
ЦИК завершил проверку подписных листов, представленных кандидатом Путиным
Наверх
Самара  -11 °C, Тольятти  -10 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 89.52
0.86
EUR 97.09
0.45
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарцам расскажут про спячку у животных
Читатели Самарской областной библиотеки услышат эхо Ленинграда 1941–1944 годов
В Самарской области завершились соревнования по каратэ
Весь список
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

РФ на выборах президента намерена открыть участки и в недружественных странах

27 января 2024 12:08
80
РФ на выборах президента намерена открыть участки и в недружественных странах

На предстоящих в марте выборах президента РФ россияне смогут проголосовать во всех странах, где есть российские диппредставительства, в том числе в недружественных, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, пишет Интерфакс.

"Избирательные участки будут открыты во всех странах, в которых имеются дипломатические представительства и консульские учреждения нашей страны, в том числе и в недружественных", - сказала она на брифинге в пятницу.

По ее словам, "примерное количество участков мы рассчитываем, исходя из цифры 300".

Как отметила Захарова, закрытие почти 30 российских загранучреждений по решению властей ряда государств и существенное сокращение персонала в оставшихся посольствах "заметно снизило возможности образования дополнительных участков".

"По сравнению с предыдущими выборами, количество участков будет меньше", - сказала дипломат.

Кроме того, как сообщила Захарова, в настоящее время МИД России рассылает приглашения для участия иностранных представителей в качестве наблюдателей за выборами. "От имени министерства приглашаются представители СНГ. МВД России оказывает содействие в подборе кандидатур и направление приглашения наблюдателям, направляемых по линии Федерального собрания РФ", - сообщила Захарова.

По ее словам, "список стран, которые выразили готовность направить наблюдателей, быстро растет, практически каждый день в нем появляются новые страны".

Совет Федерации на заседании 7 декабря 2023 года принял постановление о назначении выборов президента РФ. ЦИК РФ принял решение о проведении выборов в течение трех дней - с 15 по 17 марта текущего года.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Более трех миллионов туристов отдохнули в Самарской области в 2023 году
26 января 2024  12:08
Более трех миллионов туристов отдохнули в Самарской области в 2023 году
372
В Самаре в почтовое обращение вышла марка, посвящённая почтовым ящикам
25 января 2024  12:20
В Самаре в почтовое обращение вышла марка, посвящённая почтовым ящикам
557
Определен ТОП-20 территорий для участия в голосовании за благоустройство в следующем году в Самаре
25 января 2024  11:39
Определен ТОП-20 территорий для участия в голосовании за благоустройство в следующем году в Самаре
1837
Дмитрий Азаров поздравил студентов Самарской области с праздником
25 января 2024  10:59
Дмитрий Азаров поздравил студентов Самарской области с праздником
411
На проблемные маршруты в Самаре дополнительно направят 30 автобусов
24 января 2024  11:43
На проблемные маршруты в Самаре дополнительно направят 30 автобусов
865
Весь список