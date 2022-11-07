Решение об участии Путина в саммите G20 в Индонезии будет принято до конца недели

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Решение об участии президента России Владимира Путина в саммите G20 в Индонезии будет принято до конца недели. Об этом 7 ноября сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, пишут "Известия".

«Мы сообщим, мы проинформируем вас всех, когда решение будет принято», — сказал он на брифинге.

На уточняющий вопрос, будет ли решение принято на текущей неделе, представитель Кремля ответил: «Безусловно».

31 октября Путин заявил о том, что решение о его поездке на саммит G20 еще не принято. До этого, 27 октября, российский лидер не исключил, что поедет на саммит «большой двадцатки», и обещал подумать на этот счет.

Фото: ТАСС