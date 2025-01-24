Я нашел ошибку
Главные новости:
Вячеслав Федорищев подчеркнул: в Самарском области сильное профессиональное IT-сообщество.
Развитие региональной IT-отрасли: состоялась рабочая встреча Вячеслава Федорищева с Виктором Злобичем
Обучающимся было рассказано, о преимуществах обучения в системе ВУЗов МВД, так же о важности профессии полицейского в настоящее время.
Сотрудники ГАИ Кинель-Черкасского района провели агитационно-разъяснительную беседу со старшеклассниками
"Не раздумывая решила отправиться на фронт".
В Тольятти 101-летнюю медсестру - ветерана ВОВ поздравили с 80-летием Великой Победы
Зрителями первого концерта станут ветераны Великой Отечественной войны, активисты волонтерского движения, бойцы СВО с семьями.
25 января начинается первый гастрольный тур Самарского губернского русского народного хора
Подобные мероприятия играют важную роль в формировании профессионального самоопределения молодежи и положительного имиджа сотрудников полиции.
«Студенческий десант»: полицейские и общественники региона провели профориентационную работу с подрастающим поколением
На университетских площадках пройдут разнообразные мероприятия, охватывающие широкий круг интересов студенческой аудитории.
30 тысяч студентов региона примут участие в мероприятиях, приуроченных ко Дню российского студенчества
На этой неделе специалисты службы «Домашний консультант» помогали трехлетнему Диме из Самары.
В регионе служба помощи «Домашний консультант» помогает малышам с особенностями здоровья на дому
Адреса, где на следующей неделе будут проводиться работы на сетях водоснабжения и воду придется отключить.
«РКС-Самара»: информация о ремонтно-профилактических работах на предстоящую неделю
Наверх
Самара  -12 °C, Тольятти  -12 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 99.1
0.82
EUR 103.66
0.42
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре сообщили о старте сетевого проекта в честь юбилея Сергея Есенина
В «ЗИМ Галерее» пройдет лекция, посвященная самарскому конструктивизму
Клиенты билайна из Самарской области провели 38 лет в разговорах с эффектом присутствия
Весь список
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Развитие региональной IT-отрасли: состоялась рабочая встреча Вячеслава Федорищева с Виктором Злобичем

24 января 2025 17:54
94
Вячеслав Федорищев подчеркнул: в Самарском области сильное профессиональное IT-сообщество.

Губернатор Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с заместителем председателя Правительства – министром цифрового развития и связи Самарской области Виктором Злобичем. На ней стороны обсудили вопросы развития цифровизации в регионе.

Отметим, в Самарской области министерство цифрового развития и связи было создано по решению губернатора в январе 2025 года. В число важнейших задач ведомства входит создание ситуационного центра и развитие региональной IT-отрасли.

«Правительство России и многие федеральные ведомства в работе опираются на систему больших данных. Мы в Самарской области к этому процессу только приступаем, планы сформированы», – подчеркнул глава региона.

Внедрение современных инновационных технологий во все отрасли экономики - приоритетное направление в работе Минцифры Самарской области. Его развитие будет способствовать повышению качества жизни населения, что, в свою очередь, соответствует национальным целям и задачам.

По словам Виктора Злобича, регион традиционно занимает лидирующие позиции во многих IT-рейтингах. Существуют достаточно позитивные расчетные показатели с точки зрения цифровой зрелости региона в целом. Однако, по мнению зампреда Правительства Самарской области, в настоящее время в региональной IT-сфере имеются проблемные вопросы. Одно из решений – выстраивание эффективной системы управления отраслью с точки зрения государственной составляющей.
«Соответственно, для успешного старта и качественного выполнения задач отправной точкой вижу запуск такого проекта, как централизация IT-функций в органах исполнительной власти, – поделился Виктор Злобич. – В него войдут такие направления работ, как стандартизация и гармонизация технических и иных нормативных требований, разработка стандартов по приемке результатов работы, централизация закупок, унификация применяемого специального программного обеспечения».

Еще одним качественным и последовательным шагом, по мнению министра цифрового развития и связи, является оптимизация штатной численности с возможностью перераспределения фонда оплаты труда в сторону увеличения профильных IT-специалистов, осуществляющих свою трудовую деятельность в региональных подведомственных учреждениях. «Качественным результатом этих процессов должна стать возможность обеспечения выполнения не только базовых, но и более сложных задач в региональной IT-отрасли», – пояснил Виктор Злобич.

Вячеслав Федорищев подчеркнул: в Самарском области сильное профессиональное IT-сообщество.

В настоящее время в регионе 335 организаций являются аккредитованными IT-компаниями, а 241 – работает в сфере телекоммуникаций. Продуктовые решения охватывают сферы электронного документооборота, оптимизации логистики, охраны труда, промышленной безопасности, геоинформационных систем, моделирования, цифровых двойников и искусственного интеллекта. Успехи, в том числе на международном уровне, есть и в IT-медицине. Технологические – представлены в ведущих промышленных холдингах, медиапространстве, спортивном сегменте и других отраслях.

«Большое количество компаний, которые представляют лучшие конкурентоспособные продукты и на федеральном уровне, и на международной арене. Необходимо в работе опираться на наших специалистов, чтобы мы точно знали, что принимаемые нами решения по цифровизации в регионе соответствуют сегодняшнему пониманию ведущих компаний, – акцентировал губернатор. – Мы должны опираться на самарский IT-сектор. Прошу Вас так строить свою работу».

 

Фото:   пресс-служба Правительства Самарской области

Теги: Акценты Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
На ней стороны обсудили вопросы социально-экономического развития региона.
17 января 2025, 18:30
Губернатор Вячеслав Федорищев встретился с Председателем Государственной Думы Вячеславом Володиным
На ней стороны обсудили вопросы социально-экономического развития региона. Политика
1734
Губернатор сообщил, что в регионе сформированы пятилетний план работы и стратегия развития до 2036 года.
16 января 2025, 18:10
Вячеслав Федорищев обсудил с Валентиной Матвиенко планы по развитию Самарской области
Губернатор сообщил, что в регионе сформированы пятилетний план работы и стратегия развития до 2036 года. Политика
1034
Олег Кононенко поддержал все инициативы губернатора.
15 января 2025, 19:39
Вячеслав Федорищев обсудил развитие космической отрасли с Олегом Кононенко
Олег Кононенко поддержал все инициативы губернатора. Политика
886
В центре внимания
На Обходе Красного Яра будет осуществляться весовой контроль
24 января 2025  13:31
На Обходе Красного Яра будет осуществляться весовой контроль
187
Зарегистрироваться на «Лыжню России» можно на портале Госуслуг
24 января 2025  12:52
Зарегистрироваться на «Лыжню России» можно на портале Госуслуг
228
В Самаре работает «горячая линия» по вопросам незаконного распространения наркотических средств
24 января 2025  12:46
В Самаре работает «горячая линия» по вопросам незаконного распространения наркотических средств
288
В Самаре завершили отбор общественных пространств для благоустройства
24 января 2025  12:05
В Самаре завершили отбор общественных пространств для благоустройства
243
Оксана Губа возглавила Правовой департамент Администрации городского округа Самара
22 января 2025  14:53
Оксана Губа возглавила Правовой департамент Администрации городского округа Самара
906
Весь список