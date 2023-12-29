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Развитие детского инклюзивного спорта и возрождение футбольного турнира «Волжские ворота» обсудили в Самаре

29 декабря 2023 11:45
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Развитие детского инклюзивного спорта и возрождение футбольного турнира «Волжские ворота» обсудили в Самаре
Члены и активисты Общественного совета партийного проекта «Детский спорт» в Самарской области подвели итоги спортивного года в регионе.
 

В 2023 году продолжилось строительство спортивных объектов в Самарской области. Буквально на днях на территории Ленинского района Самары откроют новый модульный спорткомплекс. Круглогодичный зал предназначен для проведения соревнований и тренировок по игровым видам спорта: волейболу, баскетболу, мини-футболу, различным видам единоборств, оборудован раздевалками, душевыми, медкабинетом.  В прошлом году всего три субъекта РФ получили финансирование на строительство модульных спортивных комплексов в рамках партийного проекта «Детский Спорт». Самарская область вошла в их число, рассказал координатор проекта партии «Единая Россия» в Самарской области Роман Балтер.

Кроме того, за последние 4 года завершён капитальный ремонт 14 спортивных залов, расположенных в сельской местности.  Были реконструированы школьные спортивные залы в посёлке Глушицкий района Большечерниговского района и селе Большое Ермаково Кошкинского района.

Важным направлением работы проекта стали регулярные массовые мероприятия. Среди них «Лето с футбольным мячом», где участниками и гостями турниров по дворовому футболу стали более 32 тысяч человек. Визитной карточкой этого сезона стали соревнования среди родительских школьных команд «Высший класс», в которых приняли участие более 10 тысяч человек.

Проводились и спортивные состязания в рамках школьных лиг и спортивных детских клубов  по различным видам спорта. В 2023 году создан 701 школьный спортивный клуб, которые объединили 161 053 человека и провели 2 378 мероприятий. Отмечено увеличение количества учащихся, занимающихся физкультурой и спортом во внеурочное время.

Были намечены планы партпроекта на 2024 год: модернизация школьных спортзалов, увеличение количества «умных» спортплощадок и ФОКОТов в Самарской области, усиление оборудованием и  инвентарём уже имеющихся спортобъектов, проведение массовых физкультурно-оздоровительных мероприятий. Много говорилось и о популяризации отдельных видов спорта  в регионе.

Теги: Единая Россия

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