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Выборы в Самарской области Список избирательных участков Самары

Рассмотрена инициатива о возвращении прямых выборов мэров в Самарской области

20 апреля 2021 12:39
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Рассмотрена инициатива о возвращении прямых выборов мэров в Самарской области

19 апреля состоялось заседание комитета по местному самоуправлению, на котором рассматривалась инициатива Тольяттинской городской думы о возвращении прямых выборов мэров в Самарской области.

Комитет так и смог решить, что ему делать: из девяти участников мероприятия по три депутата оказались «за», «против» и «воздержались». Такой разброс мнений позволил председателю комитета коммунисту Михаилу Матвееву отправить законопроект на пленарное заседание губернской думы.

Скорее всего это произошло из за недостаточной скоординированности усилий противников идеи. Ничто не мешало им в очередной раз заблокировать идею на дальних подступах, не пропуская ее на «пленарку.

«Самарское Обозрение» напоминает, что законопроект не нашел понимания на уровне руководства Самарской области. Прокуратура пыталась отправить его на доработку назад в Тольятти, но идеологи проекта даже отказались вносить коррективы в свои предложения. Более того, на ситуацию не повлияла даже позиция 21 председателей муниципальных парламентов, высказавшихся против выборности мэров, пишет Обозрение.

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