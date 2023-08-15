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Рабочая группа по СВО за полгода отработала 28 тысяч обращений участников спецоперации и их семей

15 августа 2023 10:22
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Рабочая группа по СВО за полгода отработала 28 тысяч обращений участников спецоперации и их семей
Они легли в основу десятков инициатив, ряд из которых уже стали законами.
 

Итоги деятельности рабочей группы по СВО за полгода направлены Президенту в шестом докладе, сообщил руководитель группы, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

«Отработали около 28 тысяч обращений от участников спецоперации и членов их семей. Решили много частных проблем – от возвращения домой ошибочно мобилизованных до обеспечения снаряжением, выплатами, отправки в отпуск», - отметил он.

На основе обращений в рабочую группу были подготовлены десятки инициатив. Многие из них уже стали федеральными законами.

«Среди них – признание ополченцев Донбасса ветеранами боевых действий, право участников СВО на бесплатную юрпомощь, включение их самих и их детей в специальную квоту при поступлении в вузы и ряд других мер поддержки», - напомнил глава группы по СВО. 

Продолжается работа над рядом ключевых инициатив. Это, в том числе, обеспечение учёта боевого опыта и квалификации, которые получены участниками СВО в составе добровольческих формирований, при переходе на контракт. Также – установление «бесшовного механизма» перевода военнослужащих на лечение из военных в гражданские больницы и обратно, увеличение пропускной способности военно-врачебных комиссий. 

«Исключение из состава доходов, учитываемых при назначения детских пособий, выплат контрактникам и добровольцам, которые выполняют боевые задачи в зоне СВО, а также единовременных поощрений за награды», - отметил Андрей Турчак. 

Некоторые законопроекты рабочей группы по СВО уже внесены и будут рассмотрены в осеннюю сессию. Это инициатива, освобождающая погибших или тяжело раненых поручителей-участников СВО от обязательств по кредитам. Также на рассмотрении Госдумы находится законопроект о приравнивании к социальным предпринимателям работодателей, трудоустраивающих участников спецоперации. Он поможет стимулировать за счёт мер господдержки трудоустройство демобилизовавшихся бойцов, включая добровольцев и гражданских специалистов, обеспечивавших выполнение задач спецоперации. 

Помимо этого, внесён законопроект о механизме обязательного государственного страхования добровольцев спецоперации. Продолжится рассмотрение законопроекта, по которому семьи бывших сотрудников правоохранительных органов, погибших в СВО, получат право на сохранение выплат на жильё. В зависимости от региона и вида службы эти выплаты варьируются от 2,7 миллиона до почти 5 миллионов рублей. 

В завершение весенней сессии парламента были одобрены инициативы рабочей группы по СВО о выплате матпомощи мобилизованным работодателями в период приостановления трудового договора и защите прав мобилизованных членов потребительских сельхозкооперативов. Они защищают трудовые и финансовые права участников спецоперации. Подписан закон о выплате соцпомощи участникам спецоперации реальными деньгами.             

Также продолжается работа по внедрению Единого стандарта региональных мер поддержки участников СВО и членов их семей.            

«Он включает бесплатное соцобслуживание для родителей и супругов бойцов; зачисление детей военнослужащих в кружки, секции, на продлёнку; сохранение льгот и статуса многодетной семьи при гибели в СВО одного из детей и другие меры», - заключил Андрей Турчак.                  

«В Самарской области для военнослужащих-участников СВО и их семей дополнительно к федеральным установлено более 20 мер социальной региональной поддержки. В первую очередь, это поддержка семей наших бойцов в непростых жизненных условиях: социальные контракты, в том числе, помощь в ведении личного подсобного хозяйства, переобучение и поиск работы.

Кроме того, приняты и дополнительные меры поддержки для тех семей, где есть дети школьного и дошкольного возраста: помощь при поступлении в детский сад или школу, бесплатное горячее питание для школьников, льготы при оплате содержания детей в образовательных учреждениях.

Напомню, что Самарский регион один из первых в стране начал создавать специальные социальные паспорта на каждую семью участника СВО. И именно в Самаре начала свою работу региональная программа "Возвращение", в рамках которой участникам спецоперации помогают оформить льготы или получить статус инвалидности, помогают в лечении, реабилитации и адаптации уже в мирной жизни. И эта работа будет продолжена», -  подчеркнула заместитель секретаря Самарского регионального отделения партии «Единая Россия», председатель комитета Самарской Губернской Думы по здравоохранению, демографии и социальной политике Марина Сидухина.

Напомним, что рабочая группа по вопросам СВО создана по распоряжению Президента. Её возглавил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. В состав группы вошли представители обеих палат федерального парламента и всех парламентских партий, Министерства обороны, лидеры общественных организаций, ведущие военные корреспонденты.

Теги: Единая Россия

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