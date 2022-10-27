Путин в ходе выступления на дискуссионном клубе «Валдай» назвал два пути дальнейшего существования мира

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Перед человечеством сейчас есть два пути: или накапливать груз проблем, или попытаться вместе сделать мир более стабильным и безопасным. Об этом в четверг, 27 октября, заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на дискуссионном клубе «Валдай», пишут "Известия".

По его словам, «отсидеться ни у кого не получится».

«В современном мире отсидеться не получится. Перед человечеством сейчас два пути — или дальше накапливать груз проблем, или всё же вместе найти решение, пусть не идеальное, но работающее и позволяющее сделать мир стабильным», — сказал глава государства.

Президент традиционно встречается с участниками «Валдая» с момента основания международного дискуссионного клуба в 2004 году.

В этом году в дискуссиях принимает участие около 110 экспертов в области политики и экономики из 41 страны мира. Главный лозунг клуба этого года — «Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына