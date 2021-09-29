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Путин раскритиковал выполнение поручений по долгосрочному развитию космической отрасли   

29 сентября 2021 23:42
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Он также указал на возможность продления срока службы Международной космической станции (МКС) после 2024 года.

Президент России Владимир Путин 29 сентября раскритиковал выполнение поручений по долгосрочному развитию космической отрасли, передают "Известия".

Так, в апреле правительству было поручено подготовить комплекс соответствующих мер, однако в полной мере этого сделано не было. По словам российского лидера, задержки при выполнении программы могут привести к рискам.

«Ряд решений уже принят. Например, утверждена программа развития российской навигационной системы ГЛОНАСС до 2030 года», — сказал глава государства на совещании по развитию космической отрасли.

Вместе с тем Путин подчеркнул, что «весь комплекс мер с соответствующим финансированием нужно было утвердить к 30 августа, однако этого до сих пор не было сделано, что подвергает риску наши планы по развитию отрасли в целом».

Российский лидер обратился к участникам заседания, попросив их доложить о причинах такой задержки и о том, когда эта работа будет завершена.

Он также указал на возможность продления срока службы Международной космической станции (МКС) после 2024 года. При этом Путин подчеркнул, что важно учитывать все необходимые факторы при принятии таких решений.

«В соответствии с действующими соглашениями полет МКС должен завершиться в 2024 году, и, несмотря на возможное продление этого срока, мы должны смотреть за горизонт текущего десятилетия, учитывая новые вызовы в исследовании дальнего космоса, а также национальные планы развития инфраструктуры и освоения наших огромных территорий, включая арктическую зону», — заявил президент России.

 

Фото:   ТАСС

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