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Президент РФ Владимир Путин назвал очень хорошей динамику развития отношений России и Ирана. Такую оценку он дал во время встречи с президентом исламской республики Эбрахимом Раиси, передает пресс-служба Кремля.

«У нас отношения развиваются очень хорошо», — сказал российский лидер. Он также передал наилучшие пожелания [духовному] лидеру Ирана Али Хаменеи. По словам Путина, благодаря его поддержке «набрана хорошая динамика за последний год».

Переговоры лидеров двух стран прошли 7 декабря. Сначала Путин и Раиси вели беседу в узком формате, затем международная встреча продолжилась в расширенном составе в формате рабочего обеда. В ходе переговоров президенты России и Ирана обсудили проект международного транспортного коридора (МТК) «Север-Юг», а также конфликт на Ближнем Востоке, пишет Лента.