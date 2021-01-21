Путин заявил о необходимости обсудить меры для выравнивания цен на жилье

138

Президент России Владимир Путин считает необходимым обсудить меры для выравнивания цен на рынке жилья, передает ТАСС.

В четверг на совещании по экономическим вопросам глава государства обратил внимание на то, что "в отдельных регионах возникли дисбалансы на рынке жилья, существенно растут цены на недвижимость, не хватает доступных вариантов квартир".

"В этой связи предлагаю обсудить, что нужно сделать для того, чтобы выровнять ценовую ситуацию на рынке, в том числе с помощью увеличения предложения жилья", - заявил Путин. На совещании он рассчитывает "услышать о конкретных мерах и действиях на этот счет".

Президент напомнил о поставленной задаче: "К концу десятилетия нужно выйти на темпы строительства жилья в 120 млн квадратных метров в год. При этом ежегодно не менее 5 млн российских семей должны улучшать свои жилищные условия".

Глава государства напомнил, что в 2020 году была запущена программа льготной ипотеки по ставке 6,5%, были созданы "дополнительные возможности для граждан приобрести новое жилье, качественное жилье". "В рамках программы уже выданы кредиты на сумму около 1 трлн рублей, примерно 350 тыс. семей купили квартиры на первичном рынке", - отметил Путин.

По его словам, "льготная ипотека поддержала строительную отрасль", "начиная с августа прошлого года растут объемы ввода жилых домов".

Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС