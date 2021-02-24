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Путин заявил о наличии информации о готовящихся провокациях против России

24 февраля 2021 16:44
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Против РФ "ведется целенаправленная информационная кампания с безапелляционными и бездоказательными обвинениями по целому ряду вопросов".

Власти России обладают информацией о готовящихся против государства информационных провокациях, касающихся борьбы с коронавирусом. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, открывая в среду заседание коллегии Федеральной службы безопасности (ФСБ), передает ТАСС.

"Вы знаете, очень много попыток предпринималось, предпринимается, и благодарю вас за информацию, которые вы передаете политическому руководству страны по поводу того, что и планируются некоторые провокации в этой сфере", - сказал глава государства, говоря о попытках поставить под сомнения достижения России в сфере борьбы с коронавирусом. Путин подчеркнул, что против российского государства "ведется целенаправленная информационная кампания с безапелляционными и бездоказательными обвинениями по целому ряду вопросов". "В ход идут даже абсурдные, я бы сказал разного рода анекдотичные теории заговора, в попытке поставить, например, в последнее время под сомнение наши достижения в сфере медицины и борьбы с коронавирусом", - подчеркнул он.

Тем не менее, президент подчеркнул, что многие партнеры РФ весьма доброжелательно относятся к российским результатам в этой сфере, готовы сотрудничать. "Мы, кстати говоря, приветствуем такой настрой. Мы понимаем, что решить задачи глобального уровня можно только объединением усилий", - сказал Путин.

Российский лидер также заявил, что РФ уже привыкла и готова к всевозможным провокациям. "Нас пытаются сковать экономическими и иными санкциями, блокировать крупные международные проекты, в которых заинтересованы, кстати говоря, не только мы, но и наши партнеры, прямо вмешаться в общественную и политическую жизнь, в демократические процедуры нашей страны и, конечно же, активно используются инструменты из арсенала спецслужб", - прокомментировал он, подчеркнув, что подобная линия в отношении России абсолютно бесперспективна. "Мы готовы вести открытый диалог, находить компромиссные развязки самых сложных проблем - на основе взаимного доверия и уважения. Но безусловным для нас остается главное - суверенитет России, ее национальные интересы, безопасность наших граждан, право нашего народа самому определять свое будущее. И эти ценности, основы нашего развития должны быть надежно защищены", - подытожил глава государства.

На этом фоне он призвал, опираясь на уже созданную базу, на возрастающие возможности и потенциал службы, обеспечить новое качество работы по всем ключевым направлениям. "Ее эффективность, результативность должны соответствовать характеру, динамике угроз, с которыми мы сталкиваемся", - заключил Путин.

 

Фото:    Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

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