Путин заявил, что темпы индексации пенсий в 2022 году будут выше инфляции

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Президент России Владимир Путин 18 ноября заявил, что темпы индексации пенсий в 2022 году вновь будут выше инфляции, а конкретные предложения на этот счет уже готовятся в правительстве, передают "Известия".

«Пенсия в 2022 году должна быть проиндексирована выше инфляции, новые предложения готовятся в правительстве», — сказал российский лидер на совещании по социальным вопросам.

Также Путин напомнил, что на съезде партии «Единая Россия» уже ставил задачу индексировать пенсии выше фактической инфляции.

«Напоминаю, что с 2019 года мы строго выдерживали это правило. Сегодня с учетом значительного роста инфляции отступать от этого принципа было бы неправильно. Предложения по конкретным параметрам индексации пенсий сейчас прорабатываются и в правительстве, и в администрации (президента. — Ред.), и депутаты над этим думают», — отметил президент.

Фото: РИА Новости/Михаил Метцель/"Известия"