Путин заявил, что приписываемый ему дворец в Геленджике не принадлежит ни ему, ни родным

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Президент России Владимир Путин заявил, что приписываемый ему в одном из "расследований" дворец в Геленджике не принадлежит ни ему, ни его близким родственникам, передает ТАСС.

"Я не смотрел этого фильма, просто за отсутствием свободного времени для просмотра такой информации, но листал видео-подборки, которые мне помощники принесли, - сказал он на онлайн-встрече со студентами вузов. - Ничего из того, что там указано в качестве моей собственности, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало. Никогда!".

Глава государства считает, что слухами о его "дворце" в Геленджике россиянам пытались "промыть мозги". "Эта информация уже муссируется на протяжении более чем 10 лет. А сейчас под удобный случай все скомпоновали и решили всеми этими материалами промыть мозги наших граждан, запустили в интернет фильмы какие-то, видеопрограммы", - сказал он.

Путин обратил внимание студентов на то, что в отношении любого подобного недвижимого имущества должны быть какие-то документы, данные о финансовых проводках, "хотя бы какие-то оформления у нотариуса - там тоже следы должны остаться, в нотариальных книгах, в электронном виде".

"А вместо всего этого что? Разместили фотографию моего плавания стилем баттерфляй - я корявенько, но люблю так поплавать - в каком-то бассейне, где я никогда не был. Я не знаю, что это за бассейн, но я так плавал в Енисее в 2016 году. В таких случаях это просто компиляция, монтаж. Выражаясь языком одного из наших известных персонажей, можно сказать: "Скучно, девочки! Ну, хоть чего-нибудь бы там попридумывали еще", - добавил президент.

Путин отметил, что некоторых людей, упомянутых в этом фильме, он знает, кто-то является приятелем или бывшим коллегой, дальним родственником или знакомым. "А есть люди, которых я вообще не знаю, никогда не видел их в глаза, не знаком с ними", - заверил он. "Понимаю, что им не очень хочется близко со мной вставать, потому что кто рядом ни появится, на того сразу санкции накладывают", - добавил он. Говоря об упомянутых в материале знакомых ему людях, Путин указал, что они стали заниматься бизнесом задолго до знакомства с президентом.

Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС