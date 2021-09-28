Путин заявил, что "надо вытащить людей из трущоб"

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Новая программа расселения аварийного жилья должна быть запущена в РФ уже со следующего года, заявил во вторник президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам, передает ТАСС.

"Я уже говорил много раз, еще раз хочу подчеркнуть: надо вытащить людей из трущоб. В этой связи нужно запустить новую программу, в которую войдут дома, признанные аварийными на январь 2021 года", - подчеркнул он.

По словам Путина, граждане, живущие в таких домах, должны начать получать качественное, современное жилье уже со следующего года.

Как считает глава государства, создание современной, комфортной среды для жизни граждан - это важная задача.

Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС