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Путин заявил, что минских соглашений больше не существует

22 февраля 2022 20:55
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По словам президента, власти Украины публично заявляли, что не будут исполнять эти договоренности.

Россия все это время была заинтересована в реализации минских соглашений, поскольку этот документ являлся результатом компромисса. Об этом заявил во вторник журналистам президент России Владимир Путин. Президент добавил, что минских соглашений больше не существует, передает ТАСС.

"И поэтому хочу еще раз подчеркнуть, мы были заинтересованы в реализации этого Комплекса мер, потому что это результат компромисса", - подчеркнул глава государства. Он напомнил, что был в числе авторов этого документа от лица РФ.

Власти Украины публично заявляли, что они не будут исполнять минские соглашения, РФ не могла дальше терпеть геноцид народа Донбаса.

Киев свел все усилия по реализации минских соглашений к нулю, они были "убиты" украинским руководством еще задолго до признания ДНР и ЛНР, заявил Путин.

"Все остальные годы <…> усилиями нынешних киевских властей все было сведено к нулю. минские договоренности были убиты еще задолго до вчерашнего признания народных республик Донбасса. И не нами, не представителями этих республик, а действующими киевскими властями", - сказал российский лидер.

Европа не смогла заставить Киев выполнять "Минск-2", поэтому иного выхода, кроме признания ДНР и ЛНР, не было.

 

Фото:    ТАСС

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