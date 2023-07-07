Путин закрепил правовое положение россиян с гражданством Украины

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Президент РФ Владимир Путин подписал указ, который регулирует порядок взаимодействия государственных органов с российскими гражданами, имеющими паспорт Украины.

Указ, закрепляющий правовое положение россиян, которые имеют гражданство Украины, размещен на официальном портале правовой информации.

Так, документом утверждается порядок взаимодействия государственных органов по вопросу правового положения бывших граждан Украины. Согласно указу, отказавшиеся от украинского гражданства россияне не могут пользоваться правами или исполнять обязанности гражданина Украины. Если же должностные лица органов внутренних дел РФ выявят нарушения, информацию об этом направят в МВД, будет инициирована проверка.

В конце июня МВД России начало принимать заявления о выходе из гражданства Украины. По прогнозу ведомства, количество желающих может превысить 2 млн, пишет Смотрим.