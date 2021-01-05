Путин: важно не только отговорить женщину от аборта, но и помочь ей

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Президент РФ Владимир Путин заявил, что важно не только отговорить женщину делать аборт, но и создать условия, чтобы помочь поставить ребенка на ноги и дать ему образование и жилье, передает РИА Новости.

Президент РФ Владимир Путин во вторник проводит совещание по социальным вопросам в режиме видеоконференции. Руководитель рабочей группы Госсовета РФ по направлению "Социальная политика", губернатор Новгородской области Андрей Никитин рассказал президенту, что в регионе удалось существенно увеличить процент отказов от аборта.

"Благодаря тому, что мы включили социальное сопровождение, включили социальный блок в этот медицинский вопрос, количество отказов от аборта выросло с 9% до 12,5%. Это для нашей небольшой Новгородской области 130 детей, то есть по сути появилась еще одна параллель в школе", - рассказал Никитин Путину.

Губернатор добавил, что количество отказов от абортов можно еще увеличивать, и пообещал заниматься этим предельно серьезно.

"Как мы с вами прекрасно понимаем и отдаем себе отчет в этом, просто уговорить женщину не делать аборт - это, конечно, важно, но что еще важнее - надо создать условия, чтобы помочь женщине и семье поднять ребенка, поставить на ноги, дать ему возможность получить хорошее образование, обеспечить жильем", - ответил Путин Никитину.