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Путин: важно не только отговорить женщину от аборта, но и помочь ей

5 января 2021 18:51
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Помочь поставить ребенка на ноги и дать ему образование и жилье.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что важно не только отговорить женщину делать аборт, но и создать условия, чтобы помочь поставить ребенка на ноги и дать ему образование и жилье, передает РИА Новости.

Президент РФ Владимир Путин во вторник проводит совещание по социальным вопросам в режиме видеоконференции. Руководитель рабочей группы Госсовета РФ по направлению "Социальная политика", губернатор Новгородской области Андрей Никитин рассказал президенту, что в регионе удалось существенно увеличить процент отказов от аборта.

"Благодаря тому, что мы включили социальное сопровождение, включили социальный блок в этот медицинский вопрос, количество отказов от аборта выросло с 9% до 12,5%. Это для нашей небольшой Новгородской области 130 детей, то есть по сути появилась еще одна параллель в школе", - рассказал Никитин Путину.

Губернатор добавил, что количество отказов от абортов можно еще увеличивать, и пообещал заниматься этим предельно серьезно.

"Как мы с вами прекрасно понимаем и отдаем себе отчет в этом, просто уговорить женщину не делать аборт - это, конечно, важно, но что еще важнее - надо создать условия, чтобы помочь женщине и семье поднять ребенка, поставить на ноги, дать ему возможность получить хорошее образование, обеспечить жильем", - ответил Путин Никитину.

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Комментарии

Политика региона
5 января 2021  20:58
На совещании затронули вопросы индексации пенсий, социальных выплат, восстановления рынка труда и безработицы и другие.
Путин провел первое в этом году совещание
На совещании затронули вопросы индексации пенсий, социальных выплат, восстановления рынка труда и безработицы и другие. Политика региона
155
5 января 2021  18:51
Помочь поставить ребенка на ноги и дать ему образование и жилье.
Путин: важно не только отговорить женщину от аборта, но и помочь ей
Помочь поставить ребенка на ноги и дать ему образование и жилье. Политика региона
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