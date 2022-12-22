Путин в начале следующей недели подпишет указ об ответных мерах на потолок цен на нефть

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Президент России Владимир Путин сообщил, что в понедельник-вторник подпишет указ об ответных мерах на потолок цен на российскую нефть, передает РИА Новости.

"Вы знаете, указ, я думаю, что я подпишу где-нибудь в понедельник-вторник. Это предупредительные меры", - сказал Путин журналистам.

Нефтяные санкции стран Запада вступили в силу 5 декабря: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, кроме того, страны Большой семерки, Австралия и ЕС ввели ограничение цен на такую нефть на уровне 60 долларов за баррель, допустив при этом корректировку предельной стоимости по мере необходимости.

Фото: ТАСС