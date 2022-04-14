Путин создал комиссию СБ РФ по обеспечению суверенитета в сфере IT-инфраструктуры

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Президент РФ Владимир Путин подписал указ об образовании межведомственной комиссии Совета безопасности (СБ) России по обеспечению технологического суверенитета страны в сфере развития IT-инфраструктуры, передает ТАСС. Документ опубликован в четверг на официальном портале правовой информации.

"Постановляю образовать межведомственную комиссию Совета безопасности РФ по вопросам обеспечения технологического суверенитета государства в сфере развития критической информационной инфраструктуры РФ", - следует из текста указа.

Этим же документом утвержден состав комиссии. Согласно ему, комиссию будет возглавлять заместитель председателя Совета безопасности РФ, эту должность занимает Дмитрий Медведев.

Фото: ТАСС