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Путин сообщил о согласовании всех 28 союзных программ России и Белоруссии

9 сентября 2021 23:28
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Путин сообщил, что Россия и Белоруссия планируют интегрировать национальные платежные системы и создать единое пространство в рамках Союзного государства.

Россия и Белоруссия согласовали все 28 союзных программ двух государств, сообщил в четверг президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Кремле, передает ТАСС.

"Речь идет о 28 так называемых союзных программах, которые нацелены на унификацию законодательства России и Белоруссии в различных областях экономики, на выравнивание условий деятельности хозяйствующих субъектов двух стран, построение единых финансовых и энергетических рынков, транспортного пространства, формирование и реализацию общей промышленной и сельскохозяйственной политики. И сегодня хотел бы с удовлетворением отметить, что согласованы все 28 программ", - сказал Путин.

По его словам, заседание Высшего государственного совета Союзного государства России и Белоруссии, на котором планируется утвердить союзные программы, пройдет до конца 2021 года.

"Завтра имеется в виду одобрить их на заседании Совета министров Союзного государства в Минске, после чего они будут вынесены на утверждение Высшего государственного совета Союзного государства, заседание которого планируется провести до конца текущего года", - уточнил российский лидер.

Он пояснил, что договорился с Лукашенко "посмотреть графики и определить более-менее [подходящую] дату".

Путин сообщил, что Россия и Белоруссия планируют интегрировать национальные платежные системы и создать единое пространство в рамках Союзного государства.

Путин отметил, что часть из разработанных союзных программ направлена на гармонизацию налогового и таможенного законодательств двух стран. "Определены общие ориентиры формирования в перспективе единой денежно-кредитной политики. Осуществление валютного регулирования, интеграция национальных платежных систем и создание общего платежного пространства в рамках Союзного государства", - сказал российский лидер.

Кроме того, предусматривается подписание договора об общих принципах взимания косвенных налогов, внедрение интегрированной системы администрирования таких налогов в рамках Союзного государства. Цель этой работы - достичь того, "чтобы была видна структура цены товара", пояснил Путин.

"Все это поможет обеспечить добросовестную конкуренцию и нарастить деловую активность на финансовом рынке, а также эффективно реагировать на риски отмывания денег и финансирования преступной деятельности, включая терроризм", - подытожил российский президент.

 

Фото:   Михаил Метцель/ТАСС

 

 

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