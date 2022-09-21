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Путин сообщил о решении объявить о частичной мобилизации в России

21 сентября 2022 10:23
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Путин сообщил о решении объявить о частичной мобилизации в России

Президент России Владимир Путин в ходе обращения сообщил о принятии решения объявить частичную мобилизацию: призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС.

«Считаю необходимым поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в Российской Федерации частичной мобилизации», — сказал глава государства.

Он подчеркнул, что речь идёт именно о частичной мобилизации.

«Призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе и прежде всего те, кто проходил службу в рядах Вооружённых сил, имеет определённые военно-учетные специальности и соответствующий опыт», — отметил президента.

Призванные на военные службу перед отправкой в части в обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку с учётом опыта специальной военной операции, добавил Путин.

Указ об этом подписан. Мобилизационные мероприятия начнётся с 21 сентября, пишет РТ.

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