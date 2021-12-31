Путин сообщил Байдену о риске разрыва отношений с США в случае новых санкций

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Президент США Джо Байден в разговоре с российским коллегой упомянул о возможных "масштабных санкциях", Владимир Путин в ответ на это сказал, что это было бы крупной ошибкой, рассказал журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков, передает РИА Новости.

"Байден упомянул, что в случае продолжения эскалации вдоль украинской границы западные страны предпримут масштабные санкции по линии экономической, финансовой и военной сфер. Но наш президент сразу же отреагировал на это: если все-таки Запад решится в тех или иных условиях ввести упомянутые беспрецедентные санкции, то все это может привести к полному разрыву отношений между нашими странами. И будет нанесен серьезнейший ущерб отношениям России с Западом вообще", - сказал Ушаков.

Он добавил, что такие санкции приведут к самым серьезным последствиям, и Россия надеется, что этого не будет.

По его словам, Путин в ходе беседы особо подчеркивал, что потомки оценят это как огромную ошибку. "Таких ошибок уже немало сделано за последние 30 лет, поэтому желательно в данной ситуации таких ошибок больше не делать", - добавил Ушаков.

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